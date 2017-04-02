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10:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Путешественница из Красноярска баба Лена добралась до Доминиканы

Известная путешественница из Красноярска баба Лена отпразднует свое 90-летие у океана в Пунта-Кане — на побережье в Доминиканской Республике. В очередное путешествие бабушка отправилась одна, поэтому день рождения, скорее всего, отпразднует скромно. Фотографию с туристкой разместила в своем Instagram местный фотограф Анна Куманцова.

«Елена Михайловна прилетала на отдых в Доминикану! Ей без 5 дней 90 лет! Невероятная бабушка, сколько энергии и жизни не в каждом молодом есть! Впереди у нее большие планы на разные страны. Я уверена, она еще не один раз всех нас удивит», — написала Куманцова.

Елена Михайловна путешествует уже 6 лет, однако до последнего времени ее необычным опытом восторгались лишь родственники и соседи. Все изменилось в середине октября прошлого года, когда москвичка Екатерина Папина, отдыхавшая во Вьетнаме, описала свою встречу с пенсионеркой.

История разошлась сначала по десяткам интернет-сайтов, а затем баба Лена стала героем эфиров местных и федеральных телеканалов. Судя по кадрам с пенсионеркой, интерес со стороны журналистов бабушку не смущает, и она с удовольствием рассказывает им о своей жизни.

Неожиданная слава подарила пенсионерке и новые возможности для путешествий — сейчас она отправилась в поездку, организованную одним из федеральных телеканалов.

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