Путешественница из Красноярска баба Лена добралась до Доминиканы

«Елена Михайловна прилетала на отдых в Доминикану! Ей без 5 дней 90 лет! Невероятная бабушка, сколько энергии и жизни не в каждом молодом есть! Впереди у нее большие планы на разные страны. Я уверена, она еще не один раз всех нас удивит», — написала Куманцова.

Елена Михайловна путешествует уже 6 лет, однако до последнего времени ее необычным опытом восторгались лишь родственники и соседи. Все изменилось в середине октября прошлого года, когда москвичка Екатерина Папина, отдыхавшая во Вьетнаме, описала свою встречу с пенсионеркой.

История разошлась сначала по десяткам интернет-сайтов, а затем баба Лена стала героем эфиров местных и федеральных телеканалов. Судя по кадрам с пенсионеркой, интерес со стороны журналистов бабушку не смущает, и она с удовольствием рассказывает им о своей жизни.

Неожиданная слава подарила пенсионерке и новые возможности для путешествий — сейчас она отправилась в поездку, организованную одним из федеральных телеканалов.