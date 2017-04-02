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11:39 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи убрали забор, перегородивший пляж «Ривьера»

Металлический забор, появившийся на пляже «Ривьера» две недели назад, больше не портит морской вид.

За демонтаж этого ограждения выступали несколько тысяч горожан, был организован сбор подписей. Теперь забор убрали, однако ясности с будущим этой приморской территории пока нет.

Между тем, по соседству идет благоустройство 300-метрового пляжа «Ривьера-2». Сейчас там ровняют гальку, начали устанавливать тренажеры и турники. В устье реки Сочи уже появилась волейбольная площадка, перенесенная с «Ривьеры», вторая останется на старом пляже, сообщил «Вестям Сочи» начальник городского управления по курортному делу и туризму Сергей Доморат.

По его словам, «Ривьера-2» получит всю необходимую инфраструктуру: зонты, шезлонги, деревянные дорожки. Гостям пляжа будет доступен туалет, за безопасностью будут следить с помощью камер видеонаблюдения.

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