В Сочи убрали забор, перегородивший пляж «Ривьера»

За демонтаж этого ограждения выступали несколько тысяч горожан, был организован сбор подписей. Теперь забор убрали, однако ясности с будущим этой приморской территории пока нет.

Между тем, по соседству идет благоустройство 300-метрового пляжа «Ривьера-2». Сейчас там ровняют гальку, начали устанавливать тренажеры и турники. В устье реки Сочи уже появилась волейбольная площадка, перенесенная с «Ривьеры», вторая останется на старом пляже, сообщил «Вестям Сочи» начальник городского управления по курортному делу и туризму Сергей Доморат.

По его словам, «Ривьера-2» получит всю необходимую инфраструктуру: зонты, шезлонги, деревянные дорожки. Гостям пляжа будет доступен туалет, за безопасностью будут следить с помощью камер видеонаблюдения.