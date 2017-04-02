В Украину идет значительное потепление

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 апреля, в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что воздух местами прогреется до 23 градусов тепла.

Отмечается, что воздух местами прогреется до 23 градусов тепла.

Так, на западе днем будет от 19 до 23 градусов, ночью — от 4 до 8.

На севере днем от 17 до 22, ночью — от 2 до 8 градусов тепла.

В восточных областях Украины дневная температура составит от 12 до 17 градусов, ночью будет от —1 до +5.

В южной части страны днем от 14 до 19, ночью — от 3 до 8.

В Киеве в воскресенье солнечно, температура до 22 градусов тепла.

На минувшей неделе в Украине погода испортилась, было прохладно и дождливо.