В Украину идет значительное потепление
По данным синоптиков, воздух в Украине в воскресенье местами прогреется до 23 градусов тепла. В Киеве солнечно, температура — до 22 градусов тепла.
По данным синоптиков, воздух в Украине в воскресенье местами прогреется до 23 градусов тепла. В Киеве солнечно, температура — до 22 градусов тепла.
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 2 апреля, в Украине синоптики прогнозируют очень теплую погоду, без осадков, сообщает Гидрометцентр.
Так, на западе днем будет от 19 до 23 градусов, ночью — от 4 до 8.
На севере днем от 17 до 22, ночью — от 2 до 8 градусов тепла.
В восточных областях Украины дневная температура составит от 12 до 17 градусов, ночью будет от —1 до +5.
В южной части страны днем от 14 до 19, ночью — от 3 до 8.
В Киеве в воскресенье солнечно, температура до 22 градусов тепла.
На минувшей неделе в Украине погода испортилась, было прохладно и дождливо.