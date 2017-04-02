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16:19 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Более 6 000 кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода за неделю

За прошедшие пять дней с начала месячника по благоустройству дорожные службы выполнили 8% от общего плана.

Более 6 000 кубометров мусора вывезли с улиц Нижнего Новгорода за прошедшую неделю с начала месячника по благоустройству, сообщает городская администрация.

Ежегодный весенний месячник стартовал 27 марта. В целом по городу за пять рабочих дней было вывезено 6 тысяч 872 кубометра мусора — это около 8% от плана. Часть скопившегося за зиму мусора еще остается вмерзшей в лед. И убрать ее удастся лишь с наступлением потепления. Дорожные рабочие и сотрудники домоуправляющих компаний рыхлят снег, чтобы он быстрее таял, в четырех районах началась замена контейнеров. В Нижнем Новгороде планируется убрать более 100 ветхих деревьев, спил и кронирование уже начались и в Советском районе.

Погодные условия заставили дорожные организации замедлить темпы ямочного ремонта. Заливать дороги горячим асфальтом можно при температуре + 8−10 градусов, но пока погода этого не позволяет. За неделю в городе отремонтировано всего около 600 кв.м. дорожного полотна.

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