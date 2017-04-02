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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в пустыне грузовик

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум помог водителю, вытащив его застрявший в песке грузовик.

Хамдан привязал трос к своему Mercedes-Benz и начал тащить за собой фуру. Несколько раз трос обрывался, но в результате машинe все-таки удалось вытащить из песчаного капкана.

Видео, опубликованное в Instagram, за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.

Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум является сыном Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, эмира Дубая. С 2008 года — наследный принц Дубая. Много времени и денег тратит на благотворительность. Принц считается одним из самых завидных холостяков мира.

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