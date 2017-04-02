Наследный принц Дубая помог вытащить застрявший в пустыне грузовик
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум помог водителю, вытащив его застрявший в песке грузовик.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Наследный принц и сын эмира Дубая Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум помог водителю, вытащив его застрявший в песке грузовик.
Хамдан привязал трос к своему
Видео, опубликованное в Instagram, за четыре дня набрало уже более 54 тысяч просмотров.
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум является сыном Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, эмира Дубая. С 2008 года — наследный принц Дубая. Много времени и денег тратит на благотворительность. Принц считается одним из самых завидных холостяков мира.