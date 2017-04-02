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19:34 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Как в столице контролируют цены на жизненно важные лекарственные препараты

Специалисты отслеживают все жалобы на завышенные цены и при необходимости назначают внеплановые проверки аптек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в столице следят в Департаменте здравоохранения. Особое внимание уделяют соблюдению требований к оптовым и розничным ценам. При их формировании должны применяться торговые надбавки, утверждённые постановлением Правительства Москвы.

Какие лекарства входят в перечень ЖНВЛП

В список жизненно важных препаратов, который ежегодно согласовывает Правительство России, входят лекарства, предназначенные для борьбы с самыми разными заболеваниями. Это обычные противовирусные средства, такие как «Кагоцел» и «Ацикловир», а также более серьёзные препараты — для лечения гепатита, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сюда также входят лекарства для больных гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом и пациентов после трансплантации органов.

Как проверить, завышена ли цена на препарат

Информация о медикаментах, включённых в перечень ЖНВЛП, и предельных отпускных ценах на них размещена на сайте Департамента здравоохранения. Также с ней можно ознакомиться в любой аптеке города, заглянув в специальную брошюру или воспользовавшись информационным терминалом. Первые инфоматы появились в аптеках «Самсон-Фармы», сейчас они тестируются в сети «Горздрав». Аппарат прост в использовании и по внешнему виду напоминает терминал для записи к врачам в столичных поликлиниках. Кроме того, в аптеках должен храниться протокол согласования цен поставки.

Куда жаловаться

Сообщить о завышенных ценах на жизненно важные лекарства можно несколькими способами. Первый — написать обращение на сайте Департамента здравоохранения. Также можно пожаловаться на портал «Наш город» («Сообщить о проблеме» / «Аптеки» / «Превышение предельной стоимости лекарственных препаратов»). Ещё есть справочная служба по вопросам применения цен на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, её телефон: 8 (495) 531−69−89.

Что нужно указать при обращении

При составлении жалобы на завышенные цены нужно упомянуть наименование лекарственного препарата; форму выпуска (таблетки, ампулы, флаконы); дозировку; количество медикаментов в упаковке; наименование производителя; наименование и точный адрес аптеки; дату посещения аптеки и саму цену на лекарство. Пригодится и копия чека.

Как проходит проверка

Специалисты изучают всю предоставленную информацию и при необходимости проводят внеплановую проверку. Если нарушение подтверждается, то оформляется штраф.

Кроме того, проводятся и регулярные проверки аптечных пунктов и других организаций, где официально продают лекарственные средства. С их планом можно ознакомиться на сайтах Генеральной прокуратуры, Прокуратуры Москвы и Департамента здравоохранения.

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