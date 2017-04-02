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12:11 (мск), источник: Мослента

Возле Красной площади усилили меры безопасности

В центре установлены специальные ограждения, а территорию патрулирует ОМОН.

Источник: РИА "Новости"

Столичные власти усилили меры безопасности в районе Красной площади утром в воскресенье, 2 апреля, в связи с возможным проведением несанкционированных акций, сообщает «Эхо Москвы».

По данным радиостанции, в районе станции метро «Театральная» припаркованы автобусы спецсвязи, а около Манежной площади и Александровского сада установлены специальные металлические ограждения. При этом, проход на Красную площадь пока открыт для пешеходов. Территорию в центре столицы патрулируют сотрудники ОМОНа.

Столичный главк МВД заранее предупредил москвичей о несанкционированной акции в центре Москвы 2 апреля, информация о которой появилась в интернете. Отмечалось, что соответствующих заявок на проведение акции не подавалось.

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По фактам призывов к массовым беспорядкам в Москве 2 апреля возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ложную информацию об акции распространяют неустановленное лицо под псевдонимом.

Также накануне днем, 1 апреля, сообщалось, что Красная площадь будет закрыта для посетителей в воскресенье, 2 апреля, в связи с подготовкой к празднованию Дня победы.

Ранее 26 марта в центре Москвы при проведении несанкционированного митинга было задержано около 500 человек. В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Всего на месте проведения митинга в районе Тверской улицы собрались около 7−8 тысяч человек (по неофициальным данным — до 30 тысяч).

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