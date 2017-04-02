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13:06 (мск), источник: Om1.ru

Митинг «Хватит уничтожать город» начался в Омске со скандала

Власти так и не согласовали площадку у «Арены-Омск», на мероприятие подогнали пять автозаков. Один журналист-стример был задержан, но его оперативно отпустили.

Сегодня, 2 апреля, в Омске состоялось два экологических митинга. Как сообщали организаторы, оба были согласованы с властями. Тем не менее, без скандала не обошлось.

Выяснилось, что мероприятие у «Арены Омск» под названием «Хватит уничтожать город Омск», то самое, куда пригласили губернатора Омской области Виктора Назарова и президента России Владимира Путина, не было согласовано с областными властями. Разрешение на проведение митинга власти дали, но выделили совсем другую площадку.

Тем не менее, к месту сбора, на «Арену Омск», явилось порядка 300 человек. Многие были с детьми и с колясками. Полицейские не разрешили проводить митинг и отправляли всех прибывших к стадиону «Красная звезда». Однако омичи не спешат прислушиваться к представителям правоохранительных органов. Многие из толпы просто не знают, как добраться до стадиона, транспорт для доставки митингующих предоставлен не был.

В итоге народ так и не разошелся, организовав стихийный митинг у «Арены-Омск». Добавим, что на месте дежурит пять автозаков, но пока они не востребованы, полицейские не разгоняют толпу возмущенных омичей насильно.

Тем не менее, без задержаний не обошлось. Как сообщает корреспондент Om1.ru, который на данный момент находится на месте событий, за несколько минут до начала митинга был задержан и доставлен в участок известный репортер-стример Владимир Лифантьев. Впрочем, после проверки его отпустили, и он выступил на мероприятии с речью.

Митинг «Хватит уничтожать город» начался в Омске со скандала
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