Митинг «Хватит уничтожать город» начался в Омске со скандала

Сегодня, 2 апреля, в Омске состоялось два экологических митинга. Как сообщали организаторы, оба были согласованы с властями. Тем не менее, без скандала не обошлось.

Выяснилось, что мероприятие у «Арены Омск» под названием «Хватит уничтожать город Омск», то самое, куда пригласили губернатора Омской области Виктора Назарова и президента России Владимира Путина, не было согласовано с областными властями. Разрешение на проведение митинга власти дали, но выделили совсем другую площадку.

Тем не менее, к месту сбора, на «Арену Омск», явилось порядка 300 человек. Многие были с детьми и с колясками. Полицейские не разрешили проводить митинг и отправляли всех прибывших к стадиону «Красная звезда». Однако омичи не спешат прислушиваться к представителям правоохранительных органов. Многие из толпы просто не знают, как добраться до стадиона, транспорт для доставки митингующих предоставлен не был.