25 московских зданий включат синюю подсветку
Цель Международной акции «Зажги синим» — поддержка людей с аутизмом.
Цель Международной акции «Зажги синим» — поддержка людей с аутизмом.
Столица в пятый раз принимает участие в Международной акции «Зажги синим». 2 апреля с 19 часов 18 минут на Тверской улице и Новом Арбате москвичи увидят синие фасады.
Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, 25 зданий, участвующих в акции, оборудованы системой управляемой подсветки, и изменять их цвета можно дистанционно из диспетчерского пункта.
С 2008 года многие страны принимают участие в акции «Зажги синим» и меняют цвет подсветки главных достопримечательностей в поддержку людей с аутизмом. Синюю подсветку в этот день включат на пирамидах в Египте, статуи Христа Искупителя в Бразилии, оперном театре в Австралии и небоскрёбах США.
После объявления, сделанного в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН о признании 2 апреля Всемирным днём распространения информации о проблеме аутизма, акция Light It Up Blue («Зажги синим») проходит ежегодно при поддержке фонда Autism Speaks. Синий — официальный цвет организации. Пятый год подряд мероприятие проходит и в столице по инициативе Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при содействии Правительства Москвы.
Синюю подсветку включат на фасадах зданий по адресам:
— Тверская улица, дом 6;.
— Тверская улица, дом 10;.
— Тверская улица, дом 11;.
— Тверская улица, дом 16;.
— Тверская улица, дом 19;.
— Тверская улица, дом 22;.
— Тверская улица, дом 26;.
— улица Новый Арбат, дом 5/6;.
— улица Новый Арбат, дом 6;.
— улица Новый Арбат, дом 6, строение 1;.
— улица Новый Арбат, дом 6, строение 2;.
— улица Новый Арбат, дом 7;.
— улица Новый Арбат, дом 8;.
— улица Новый Арбат, дом 9;.
— улица Новый Арбат, дом 12, строение 1;.
— улица Новый Арбат, дом 12, строение 2;.
— улица Новый Арбат, дом 15;.
— улица Новый Арбат, дом 17;.
— улица Новый Арбат, дом 18;.
— улица Новый Арбат, дом 19;.
— улица Новый Арбат, дом 19, строение 2;.
— улица Новый Арбат, дом 19а;.
— улица Новый Арбат, дом 25/9;.
— улица Новый Арбат, дом 25/12;.
— улица Новый Арбат, дом 27, строение 2.
Аутизм представляет собой болезненное состояние психики, вызванное врождённой неспособностью формирования эмоционального контакта с внешним миром. Формы аутизма варьируются от расстройства личности с относительно удовлетворительным уровнем социализации до стойкого
В Москве работает система многофункциональной реабилитации детей с аутизмом, которая основана на дифференциальном подходе в зависимости от возраста и тяжести состояния. В лечении задействованы учреждения департаментов образования, здравоохранения и социальной защиты населения. В 2016 году в психоневрологических диспансерах Москвы наблюдались 2776 пациентов с расстройствами аутистического спектра.