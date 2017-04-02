25 московских зданий включат синюю подсветку

Столица в пятый раз принимает участие в Международной акции «Зажги синим». 2 апреля с 19 часов 18 минут на Тверской улице и Новом Арбате москвичи увидят синие фасады.

Москва в пятый раз примет участие в международной акции «Зажги синим»

Как отметили в комплексе городского хозяйства Москвы, 25 зданий, участвующих в акции, оборудованы системой управляемой подсветки, и изменять их цвета можно дистанционно из диспетчерского пункта.

С 2008 года многие страны принимают участие в акции «Зажги синим» и меняют цвет подсветки главных достопримечательностей в поддержку людей с аутизмом. Синюю подсветку в этот день включат на пирамидах в Египте, статуи Христа Искупителя в Бразилии, оперном театре в Австралии и небоскрёбах США.

После объявления, сделанного в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН о признании 2 апреля Всемирным днём распространения информации о проблеме аутизма, акция Light It Up Blue («Зажги синим») проходит ежегодно при поддержке фонда Autism Speaks. Синий — официальный цвет организации. Пятый год подряд мероприятие проходит и в столице по инициативе Фонда содействия решению проблем аутизма в России «Выход» при содействии Правительства Москвы.

Синюю подсветку включат на фасадах зданий по адресам:

— Тверская улица, дом 6;.

— Тверская улица, дом 10;.

— Тверская улица, дом 11;.

— Тверская улица, дом 16;.

— Тверская улица, дом 19;.

— Тверская улица, дом 22;.

— Тверская улица, дом 26;.

— улица Новый Арбат, дом 5/6;.

— улица Новый Арбат, дом 6;.

— улица Новый Арбат, дом 6, строение 1;.

— улица Новый Арбат, дом 6, строение 2;.

— улица Новый Арбат, дом 7;.

— улица Новый Арбат, дом 8;.

— улица Новый Арбат, дом 9;.

— улица Новый Арбат, дом 12, строение 1;.

— улица Новый Арбат, дом 12, строение 2;.

— улица Новый Арбат, дом 15;.

— улица Новый Арбат, дом 17;.

— улица Новый Арбат, дом 18;.

— улица Новый Арбат, дом 19;.

— улица Новый Арбат, дом 19, строение 2;.

— улица Новый Арбат, дом 19а;.

— улица Новый Арбат, дом 25/9;.

— улица Новый Арбат, дом 25/12;.

— улица Новый Арбат, дом 27, строение 2.