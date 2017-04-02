Как изменились жилищные условия жизни граждан за 10 лет

В 2014 году отдельной ванной комнатой располагали 50% семей. Это примерно на 20% больше, чем в 2004. Также три года назад более 70% населения было подключено к водопроводу, на 40% больше, чем в 2004. В 2014 году к

горячей воде подключено свыше 37% жилья.

Согласно данным последней переписи, более 55% домов три года назад были подключены к канализации, а в каждом третьем — было центральное или автономное отопление. Примерно 70% жилья отапливалось печами. 3% домов располагают кондиционерами.

По статистике, в 2014 году свыше 99% жилья подключено к электричеству. Телевизоры были примерно в 90% домов, почти 81% располагал телефоном и ещё четверть радио. Ещё 40% жилья подключено к интернету.