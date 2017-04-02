Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Две трети случаев рака объяснили невезением
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
600 млн евро в долг на экологию: Запад ставит Киеву условия - СМИ
США ударили «на добивание» по космонавтике РФ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
9В тени стены
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13Теракт в центре Лондона
12:53 (мск), источник: Publika.md

Как изменились жилищные условия жизни граждан за 10 лет

В большинстве случаях в жилье нашей страны есть отдельная ванная комната. Ещё более 70% домов подключены к водопроводу.

Источник: Publika.md

Как показывают данные последней переписи населения, условия жизни наших сограждан за 10 лет значительно улучшились.

Читайте также
Социолог: каждый шестой дом в Молдове пустует

В 2014 году отдельной ванной комнатой располагали 50% семей. Это примерно на 20% больше, чем в 2004. Также три года назад более 70% населения было подключено к водопроводу, на 40% больше, чем в 2004. В 2014 году к 
горячей воде подключено свыше 37% жилья.

Согласно данным последней переписи, более 55% домов три года назад были подключены к канализации, а в каждом третьем — было центральное или автономное отопление. Примерно 70% жилья отапливалось печами. 3% домов располагают кондиционерами.

По статистике, в 2014 году свыше 99% жилья подключено к электричеству. Телевизоры были примерно в 90% домов, почти 81% располагал телефоном и ещё четверть радио. Ещё 40% жилья подключено к интернету.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Флинн отчитался о получении денег от российских компаний
Путин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов
Помощник Евтушенко рассказал, где и когда будет похоронен поэт
Минобороны РФ: коалиция в Ираке скрывает преступления боевиков
Медведев отметил роль геологов в создании в России мощного ТЭК
Немецкий телеканал покажет новый фильм о допинге 2 апреля
СМИ: в Швеции автобус с 52 школьниками попал в аварию
Спорт
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи чемпионата России по футболу Три матча в Перми, Казани и Москве пройдут в воскресенье в рамках 21-го тура
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь