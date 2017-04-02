Помощник Евтушенко рассказал, где и когда будет похоронен поэт

Идут белые снеги: пять стихотворений Евтушенко о жизни, смерти и любви

Согласно последней воле Евгения Евтушенко, поэта похоронят в писательском поселке Переделкино. Об этом «Интерфаксу» сообщил его помощник. Дата похорон и место прощания в Москве уточняются, ориентировочно 7—8 апреля .

«Сначала церемония прощания состоится в США, затем в Москве. Ориентировочно 7 или 8 апреля. Похоронят Евгения Александровича, как он завещал, в подмосковном Переделкине», — сказал собеседник агентства.

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко умер 1 апреля на 85-м году жизни. «Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала его вдова Мария Новикова.