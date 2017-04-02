Пункты проката велосипедов, самокатов и роликов начали работать в тестовом режиме в Парке Горького

Работа пунктов проката в тестовом режиме началась в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«С 1 апреля три пункта проката будут работать по выходным с 10:00 до 22:00 в тестовом режиме. Услугами проката можно воспользоваться в пунктах: “Мосигра” на Пушкинской набережной, “Песочница” возле кафе “Воккер”, у Титовского проезда на Пушкинской набережной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с ценами и льготами на услуги можно ознакомиться на официальном сайте Парка Горького. В обычном режиме пункты проката начнут работать с 1 мая.