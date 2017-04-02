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13:03 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Центр Екатеринбурга заняла полиция и Росгвардия

На площади Труда проходит митинг в честь единения России и Белоруссии, а силовики готовятся предотвратить несанкционированное сборище.

Источник: Reuters

Свердловские силовики — полиция и подразделения Росгвардии — с полудня, 2 апреля, стянуты в центр Екатеринбурга. Формальный повод — обеспечение безопасности санкционированного митинга в честь единения России и Белоруссии, который запланирован до 18 часов на площади Труда.

Присутствие подразделений в ГУ МВД по Свердловской области «АиФ-Урал» объяснили стандартными процедурами по обеспечению порядка при проведении массовых мероприятий. Как ожидалось ранее, на воскресенье запланировано продолжение протестных акций, организованных неделю назад.

Впрочем, по имеющейся информации, еще одна цель силовиков — недопущение незаконных манифестаций, вроде тех, что прошли в Екатеринбурге и во всей стране минувшее воскресенье, 26 марта. В воскресенье, 2 апреля намечалась вторая волна этих выступлений, однако активность организаторов сошла на нет. Ни в пабликах соцсетей, ни в аккаунтах известных активистов нет призывов собраться где-либо.

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