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14:31 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина назвал бой с «наивысшим приоритетом»

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью FightHub TV рассказал о наиболее важном для его клиента бое, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью FightHub TV рассказал о наиболее важном для его клиента бое, сообщает Sports.kz.

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— Если мы сможем организовать бой с «Канело», это будет великолепно. Это наивысший приоритет для нас. Если же не получится, посмотрим, кого еще удастся затащить на ринг. Билли Джо Сондерс? Мы пытались организовать бой с ним еще в прошлом году. Если это удастся сделать сейчас, то будет что-то особенное. Объединить титулы в среднем дивизионе — мечта Геннадия. Кажется, сейчас чемпионы будут соглашаться драться с Головкиным, в то время как раньше они попросту убежали бы. Впрочем, пока мы не знаем, что случится в мае [бой Альварес — Чавес].

Даже если мы заключим сделку с Golden Boy, а «Канело» проиграет, планы на этот бой можно будет выкинуть в окно. Посмотрим, что будет — пока мы не можем загадывать. Также мы не можем заставлять Геннадия ждать — в таком случае он не будет драться регулярно, как хотел этого. Мы уже делали это в прошлом году, когда он провел всего два боя, — отметил Леффлер.

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