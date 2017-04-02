Промоутер Головкина назвал бой с «наивысшим приоритетом»
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью FightHub TV рассказал о наиболее важном для его клиента бое, сообщает Sports.kz.
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью FightHub TV рассказал о наиболее важном для его клиента бое, сообщает Sports.kz.
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер в интервью FightHub TV рассказал о наиболее важном для его клиента бое, сообщает Sports.kz.
— Если мы сможем организовать бой с «Канело», это будет великолепно. Это наивысший приоритет для нас. Если же не получится, посмотрим, кого еще удастся затащить на ринг. Билли Джо Сондерс? Мы пытались организовать бой с ним еще в прошлом году. Если это удастся сделать сейчас, то будет
Даже если мы заключим сделку с Golden Boy, а «Канело» проиграет, планы на этот бой можно будет выкинуть в окно. Посмотрим, что будет — пока мы не можем загадывать. Также мы не можем заставлять Геннадия ждать — в таком случае он не будет драться регулярно, как хотел этого. Мы уже делали это в прошлом году, когда он провел всего два боя, — отметил Леффлер.