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14:20 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже потеплеет до + 18 градусов на первой неделе апреля

В понедельник, 2 апреля, ожидается самый теплый день на ближайшей рабочей неделе.

Синоптики прогнозируют потепление до 18 градусов со знаком плюс. Правда, столь теплую погоду омрачат осадки — пройдет небольшой дождь. В ночное время в Воронеже будет около 6 градусов тепла.

Во вторник, 3 апреля, в нашем городе ночью прогнозируют 6 градусов выше нуля. А днем будет немного прохладнее — 11 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.

В среду, 4 апреля, ночью в столице Черноземья похолодает до 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов. Осадков не будет.

В четверг, 5 апреля, в Воронеже в ночное время станет немного теплее — 5 градусов тепла. В дневное время термометры покажут 15 градусов со знаком плюс. Снова в наш город пройдет небольшой дождь.

В пятницу, 6 апреля, в нашем городе снова будет дождливо. В ночное время — около 6 градусов, а днем — 13 градусов тепла.

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