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13:24 (мск), источник: Городской репортер

На неделе часть Ростова останется без света

В связи с ремонтными и профилактическими работами с понедельника, 3 апреля, десятки улиц Ростова днем останутся без света, предупреждают Ростовские электросети.

Так, 3 апреля, в понедельник, с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет по адресам: Абаканская, 22, 24, 24/1; 26 июня, 20б; Владиленская, 185−207, 126−136; Шатурская, 23−111, 16−84; Волгостроевская, 1−73, 2−94; Кржижановского, 75−157, 94−174; Герцена, 87−107, 127, 137−147; Якуба Колоса, 1−9, 2−8; Гельца, 1−17, 2−16; Расковой, 1−21, 2−24; Конный, 1−23, 2−32; Красной Звезды, 1−21, 2−18; Ударников, 1−29, 2−22. Также 3 апреля с 9:00 до 16:00 отключат свет на Курской, 4 и в СНТ «Горизонт».

4 апреля, во вторник, с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома по адресам: 20 линия, 45−65; 22 линия, 44−66, 45−77; 24 линия, 26−52, 95/27; Лекальная, 9−29, 2−8; Ченцова, 85−91, Новостроевская, 25−151, 32−158; Книжная, 43−123, 58−138; Конный 48−56, 45; Красной Звезды, 45−65, 52−68; Ударников, 45−83, 56−82; Молочный, 69−85; Пахотная, 46−68; Блока, 43−59, 36−52; Якуба Колоса, 27−41, 32−46; Детская, 79−139, 72−138; Гельца, 37−113, 28−62; Расковой, 35, 54−56. Руднева, 58−78, 61−73. В тот же день с 11:00 до 20:00 отключат электричество на Седова, 3−9 и Ворошиловском, 8, 4.

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