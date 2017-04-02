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15:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербург прибыли чудотворные иконы со Святой горы Афон

В Санкт-Петербург привезли святыни с горы Афон, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии. Они доступны для поклонения до 23 апреля.

Источник: Reuters

Среди них списки чудотворных икон Божией Матери «Всецарица», «Иверская», «Троеручица». А также ковчеги с частицами Животворящего Креста Господня, Хитона Господня, Гроба Господня.

Кроме того, православные могут поклониться мощам святителей Николая Чудотворца, Григория Богослова, великомучеников Пантелеимона и Феодора Тирона и др.

Святыни выставлены в Сампсониевском соборе, расположенном на Большом Сампсониевском проспекте, 41. Они пробудут там до 23 апреля, поклониться им можно в любой день с 9 до 19 часов.

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