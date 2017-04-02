В Петербург прибыли чудотворные иконы со Святой горы Афон

Среди них списки чудотворных икон Божией Матери «Всецарица», «Иверская», «Троеручица». А также ковчеги с частицами Животворящего Креста Господня, Хитона Господня, Гроба Господня.

Кроме того, православные могут поклониться мощам святителей Николая Чудотворца, Григория Богослова, великомучеников Пантелеимона и Феодора Тирона и др.

Святыни выставлены в Сампсониевском соборе, расположенном на Большом Сампсониевском проспекте, 41. Они пробудут там до 23 апреля, поклониться им можно в любой день с 9 до 19 часов.