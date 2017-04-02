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16:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пасхальный хоровой собор пройдет в Александро-Невском кафедральном соборе в Нижнем Новгороде 21 апреля

Пасхальный хоровой собор пройдет в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде 21 апреля 2017 года. Об этом сообщает нижегородская митрополия.

Согласно информации, участники — ведущие церковные и светские хоры Нижнего Новгорода. Специальные гости — концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры и концертный хор хоровой студии «Аллегро» государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества».

«Программа традиционно основана на прославлении Господа Бога в богослужебных духовных песнопениях, гимнах и кантах», — говорится в сообщении.

Организатор мероприятия — отдел культуры Нижегородской епархии совместно с министерством культуры региона и департаментом культуры горадминистрации. Возглавит хоровой собор митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Начало в 15:00.

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