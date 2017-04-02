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17:26 (мск), источник: РИА Новости

Ресторан в Мадриде отказался обслуживать русских женщин

МАДРИД, 2 апр — РИА Новости. Один из мадридских ресторанов оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что «люди русского происхождения не приветствуются». В результате организаторы написали заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов извинился, но вечеринку провели в другом месте.

Источник: РИА Новости

О скандале на странице «Доброе утро, Мадрид!» сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, живущие в Мадриде, их мужья и друзья.

Она написала заявление в полицию о дискриминации. После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре, принес извинения «за поведение и манеру общения своего сотрудника», заявил, что руководство «ни в коем случае» не согласно с «националистическими высказываниями в адрес русского сообщества», предложил не отменять вечеринку и пообещал «подготовить сообщение с публичными извинениями».

От проведения встречи в этом ресторане организаторы категорически отказались и собрались в другом мадридском заведении.

В группе в социальной сети Facebook состоят более 1200 русскоязычных женщин, живущих в сообществе Мадрид.

Комментарии
5
Марк Саамов
Дискриминация в частном секторе сплошь и рядом встречается. Не вижу в этом ничего плохого. У нас же объявления в стиле "только мужчины/женщины славянской внешности" повсюду встречаются. Да будь я сам ресторатором, то тоже бы наотрез отказывался обслуживать определённые группы людей. И должен иметь на это полное право. Моя собственность - мои правила. Хочу обслуживать русских - обслуживаю. Не хочу - не обслуживаю. Хочу нанимать только японцев на работу - нанимаю. Ну в общем, логика понятна)
Другое дело, что ныне во всём таком ультра-толерантном западном мире это несёт за собой серьёзные репутационные потери. Так что да, за причуды к сожалению придётся заплатить недополученной прибылью и проблемами с конкурентами.
Истерику русской девушки про апартеид не разделяю.
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Владимир *****
...менеджер испанский из ресторана.видно.смотрит украинские каналы и любит Порошенко!
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Иван Фокин
Конечно, случай весьма пошлый для испанской стороны.
Но тут имею что сказать.
Вы же знаете, как гуляют русские! Вы же сами знаете, что там, где отдыхают наши соотечественники должны дежурить спасатели, пожарники и скорая.
А если еще прибавить к этому наши вечные понты и барство, то в целом, я понимаю испанцев: когда мы научимся отдыхать так, чтобы от нас не шарахались, может быть и нам рады будут.
Есть еще один момент: за последние два десятилетия русские накупили в Испании столько недвижимости, особенно в прибрежной полосе, что на русских у местных жителей уже сформировалась стойкая аллергия. Тем более туристы - это всегда бедствие для той или иной территории.
Конечно, туристы с коммерческой точки зрения - это хлеб! Но если они тихие и спокойные, а не шумные и сумасшедшие.
В свое время в кино была кинута фраза "руссо туристо - обликов морале", а я хочу переиначить в честь значительной части наших туристов: "руссо туристо - облико аморале".
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