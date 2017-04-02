Ресторан в Мадриде отказался обслуживать русских женщин
МАДРИД, 2 апр — РИА Новости. Один из мадридских ресторанов оказался в центре скандала после того, как его менеджер заявил организаторам большой вечеринки русскоязычных девушек, что «люди русского происхождения не приветствуются». В результате организаторы написали заявление в полицию, владелец группы баскских ресторанов извинился, но вечеринку провели в другом месте.
Другое дело, что ныне во всём таком ультра-толерантном западном мире это несёт за собой серьёзные репутационные потери. Так что да, за причуды к сожалению придётся заплатить недополученной прибылью и проблемами с конкурентами.
Истерику русской девушки про апартеид не разделяю.
Но тут имею что сказать.
Вы же знаете, как гуляют русские! Вы же сами знаете, что там, где отдыхают наши соотечественники должны дежурить спасатели, пожарники и скорая.
А если еще прибавить к этому наши вечные понты и барство, то в целом, я понимаю испанцев: когда мы научимся отдыхать так, чтобы от нас не шарахались, может быть и нам рады будут.
Есть еще один момент: за последние два десятилетия русские накупили в Испании столько недвижимости, особенно в прибрежной полосе, что на русских у местных жителей уже сформировалась стойкая аллергия. Тем более туристы - это всегда бедствие для той или иной территории.
Конечно, туристы с коммерческой точки зрения - это хлеб! Но если они тихие и спокойные, а не шумные и сумасшедшие.
В свое время в кино была кинута фраза "руссо туристо - обликов морале", а я хочу переиначить в честь значительной части наших туристов: "руссо туристо - облико аморале".