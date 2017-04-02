Ресторан в Мадриде отказался обслуживать русских женщин

Источник: РИА Новости

О скандале на странице «Доброе утро, Мадрид!» сообщила организатор вечеринки, на которую были приглашены русскоязычные девушки, живущие в Мадриде, их мужья и друзья.

Она написала заявление в полицию о дискриминации. После этого ей позвонил владелец группы Sagardi Иньяки Виньяспре, принес извинения «за поведение и манеру общения своего сотрудника», заявил, что руководство «ни в коем случае» не согласно с «националистическими высказываниями в адрес русского сообщества», предложил не отменять вечеринку и пообещал «подготовить сообщение с публичными извинениями».