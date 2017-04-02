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21:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Штормовое предупреждение на Среднем Урале: ветер усилится до 25 метров в секунду

Штормовое предупреждение в связи с непогодой распространило ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

По данным синоптиков, в ночь со 2 на 3 апреля на Среднем Урале ожидается усиление ветра до 20−25 метров в секунду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Спасатели в связи с непогодой просят граждан ограничить работы на высоте, закрывать окна и не парковать автомобили вблизи зданий и рекламных конструкций.

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