Хакеры отправили от имени New York Post призывы славить Трампа

Среди сообщений — призывы «открыть свое сердце», цитаты из песен группы Nirvana и призыв «Слава президенту Дональду Трампу!» Вскоре появилось уведомление от редакции New York Post с извинениями и сообщением о том, что система уведомлений была скомпрометирована.