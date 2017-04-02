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15:49 (мск), источник: Афиша Daily

Хакеры отправили от имени New York Post призывы славить Трампа

Пользователи мобильного приложения New York Post в субботу, 1 апреля, получили несколько необычных уведомлений, сообщает Mashable.

Источник: AP 2017

Среди сообщений — призывы «открыть свое сердце», цитаты из песен группы Nirvana и призыв «Слава президенту Дональду Трампу!» Вскоре появилось уведомление от редакции New York Post с извинениями и сообщением о том, что система уведомлений была скомпрометирована.

«Вы взламываете систему уведомлений New York Post и это лучшее, что вы смогли придумать???»
Комментарии
1
ПРОХОР
Бардак полный в этой "светочи демократии".
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