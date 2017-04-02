Казнет взорвало видео жестокой расправы над «Мерседесом»

В Казнете набирает популярность видеоролик, снятый в Алматы. Несколько очевидцев успели зафиксировать на смартфоны, как девушка агрессивно бьет дорогостоящий автомобиль Mercedes клюшкой для гольфа, выбивает стекла, разбивает зеркала бокового обзора, сообщает Zakon.kz.

Выплеснув гнев, героиня ролика ругается с владельцем автомобиля, затем садится во внедорожник Lexus и уезжает.

Позднее стало известно, что девушка, попавшая на камеры — это актриса Сиви Махмуди. После съемок фильма «Сокыр махаббат», в котором она снялась вместе с певцом Ренатом Баситовым, актриса обнаружила, что ее партнер по фильму добавил в него несколько кадров с обнажением, которые не должны были войти в окончательный вариант картины. Узнала об этом Махмуди, когда ехала с гольфа, поэтому в дело пошло то, что попалось под руку — клюшка. Актриса догнала Баситова на проспекте Абая и выразила свои чувства.