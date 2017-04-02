Ученые доказали, что лень заразна

Такие качества как благоразумие, нетерпеливость и лень принято считать постоянными чертами личности, которые определяют действия людей в ситуациях, связанных с риском, задержками и усилиями.

Однако новое исследование, проведенное в Париже, показало, что люди могут «заразиться» чужой ленью или чужим благоразумием, передает Science Daily.

К участию в исследовании были приглашены 56 добровольцев, которым предложили сыграть в игру: на экран компьютера выводились две фотографии разных товаров, их цены и предполагаемая выгода от их перепродажи.

Участникам объяснили, что они должны выбрать оптимальный вариант решения и предположить, как бы могли действовать на их месте предыдущие игроки. На самом деле последних не существовало — добровольцы играли с алгоритмами искусственного интеллекта, настроенными на проявление расчетливости, терпения или лени.