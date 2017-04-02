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17:04 (мск), источник: Моя Планета

Ученые доказали, что лень заразна

Людям свойственно неосознанно подражать чужому расчетливому, нетерпеливому или ленивому поведению, выяснили ученые Жан Данизоу и Мари Девайн из французского Национального института здоровья и медицинских исследований.

Источник: Моя Планета
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Такие качества как благоразумие, нетерпеливость и лень принято считать постоянными чертами личности, которые определяют действия людей в ситуациях, связанных с риском, задержками и усилиями.

Однако новое исследование, проведенное в Париже, показало, что люди могут «заразиться» чужой ленью или чужим благоразумием, передает Science Daily.

К участию в исследовании были приглашены 56 добровольцев, которым предложили сыграть в игру: на экран компьютера выводились две фотографии разных товаров, их цены и предполагаемая выгода от их перепродажи.

Участникам объяснили, что они должны выбрать оптимальный вариант решения и предположить, как бы могли действовать на их месте предыдущие игроки. На самом деле последних не существовало — добровольцы играли с алгоритмами искусственного интеллекта, настроенными на проявление расчетливости, терпения или лени.

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В результате оказалось, что участники исследования склонялись к решениям других «игроков», то есть они становились более или менее ленивыми, нетерпеливыми или благоразумными, оглядываясь на предыдущий результат.

Ученые сделали вывод, что люди склонны к «социальному влиянию», и поставили под вопрос стабильность ленивого, расчетливого или нетерпеливого поведения. Вероятно, все три проявления социальной активности изменчивы и «передаются» от человека к человеку.

Это объясняется наличием у людей способности ставить себя на место окружающих, чтобы понять, какие мотивы и принципы ими движут. Так, собираясь закончить все дела вовремя, постарайтесь не отвлекаться на праздность коллег, членов семьи или даже своего кота — это заразно.

Разумеется, исследование имеет куда более серьезные цели: авторы надеются применить его для оценки взаимодействия пациентов, страдающих такими заболеваниями как аутизм и шизофрения, с окружающим миром.

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