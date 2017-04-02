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17:40 (мск), источник: Интерфакс

В Петербурге участники акции протеста пришли к забравшей их лидера полиции

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU — Полицейские не усматривают нарушений общественного порядка в действиях группы горожан, собравшихся у одного из отделов полиции Петербурга в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"
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Как передал корреспондент «Интерфакса», днем в воскресенье несколько десятков человек собрались у Гостиного двора. На месте сбора за порядком следили полицейские на автомобилях и ОМОН.

«В настоящее время нарушений общественного порядка не зафиксировано. По предварительной информации, задержан один человек», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным СМИ, после встречи в центре города, участники «протестной прогулки» направились к 78-му отделу полиции, куда доставили ее организатора — оппозиционного активиста Андрея Расторгуева.

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