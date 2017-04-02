В Петербурге участники акции протеста пришли к забравшей их лидера полиции

На Триумфальной площади за попытку провести «прогулку оппозиции» задержаны 30 человек

Как передал корреспондент «Интерфакса», днем в воскресенье несколько десятков человек собрались у Гостиного двора. На месте сбора за порядком следили полицейские на автомобилях и ОМОН.

«В настоящее время нарушений общественного порядка не зафиксировано. По предварительной информации, задержан один человек», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным СМИ, после встречи в центре города, участники «протестной прогулки» направились к 78-му отделу полиции, куда доставили ее организатора — оппозиционного активиста Андрея Расторгуева.