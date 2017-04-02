Образец школьного шкафчика представили на заводе Петропавловска

Образец шкафа для школьников изготовили на заводе имени С. М. Кирова в Петропавловске. Один шкафчик обойдётся бюджету в 28 тысяч тенге, передаёт портал Петропавловск kz.

Изготовители утверждают, что изготовление шкафчиков для школьников обойдётся намного дешевле, чем привозить их из России или Китая. Стоимость одного — 28 тысяч тенге.

Экспериментальный шкафчик металлический, серого цвета, вентилируемый. Он состоит из четырёх секций, соответственно рассчитан на четырёх школьников. Закрываться будет шкаф при помощи навесного замка. Производители утверждают, что постарались учесть все параметры для удобства школьников и сделали шкафчики хорошего качества.