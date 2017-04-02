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16:59 (мск), источник: Informburo.kz

Образец школьного шкафчика представили на заводе Петропавловска

Один шкафчик на четырёх школьников обойдётся бюджету в 28 тысяч тенге.

Источник: Informburo.kz

Образец шкафа для школьников изготовили на заводе имени С. М. Кирова в Петропавловске. Один шкафчик обойдётся бюджету в 28 тысяч тенге, передаёт портал Петропавловск kz.

Изготовители утверждают, что изготовление шкафчиков для школьников обойдётся намного дешевле, чем привозить их из России или Китая. Стоимость одного — 28 тысяч тенге.

Экспериментальный шкафчик металлический, серого цвета, вентилируемый. Он состоит из четырёх секций, соответственно рассчитан на четырёх школьников. Закрываться будет шкаф при помощи навесного замка. Производители утверждают, что постарались учесть все параметры для удобства школьников и сделали шкафчики хорошего качества.

Источник: Informburo.kz

На заводе сообщили, что могут обеспечить этой продукцией все школы северного Казахстана и других регионов страны.

Образец продемонстрировали акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову.

В феврале этого года в Минобразования заявили, что к 1 сентября у казахстанских школьников появятся специальные шкафчики для хранения учебников, обуви и спортивных принадлежностей. Такое новшество вводится, чтобы избавить детей от тяжёлых рюкзаков.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев поставил задачу к 2017 году за счёт средств местных исполнительных органов обеспечить шкафчиками учеников младших классов везде, где это возможно.

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