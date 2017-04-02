Полиция Астаны борется со стритрейсерами

Аким Астаны поручил пресекать незаконные уличные гонки в столице. И полиция целенаправленно ведет эту работу. С начала года «пресечено проведение восьми такого рода скоплений молодежи на автомашинах, проявляющих агрессивную манеру езды, подвергающих опасности жизни и здоровье граждан».



К административной ответственности привлечены 25 автохулиганов. Помимо этого, постоянно ведется работа по обеспечению безопасности на дорогах. В 2017 году полицейские выявили более 38 тысяч нарушений правил дорожного движения.