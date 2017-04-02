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18:32 (мск), источник: 365info.kz

Полиция Астаны борется со стритрейсерами

С начала 2017 года полиция Астаны предотвратила 8 уличных гонок, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: 365info.kz

Аким Астаны поручил пресекать незаконные уличные гонки в столице. И полиция целенаправленно ведет эту работу. С начала года «пресечено проведение восьми такого рода скоплений молодежи на автомашинах, проявляющих агрессивную манеру езды, подвергающих опасности жизни и здоровье граждан».

К административной ответственности привлечены 25 автохулиганов. Помимо этого, постоянно ведется работа по обеспечению безопасности на дорогах. В 2017 году полицейские выявили более 38 тысяч нарушений правил дорожного движения.

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