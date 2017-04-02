В Петербурге МВД не подтвердило задержание организатора несогласованной акции
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По данным «Фонтанки.ру», был задержан организатор акции Александр Расторгуев.
В центре Петербурга предполагалось провести «Шествие новой оппозиции». Маршрут проходил от станции «Гостиный двор» до Дворцовой площади. В настоящее время около 100 человек направились к 78-му отделу полиции, где находится организатор.
«Нет никакой информации», — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о несанкционированных массовых мероприятиях и задержаниях в центре Петербурга.
Ранее управление МВД по Москве подтвердило, что полицейские задержали 29 человек в районе Триумфальной площади за участие в несанкционированной акции.