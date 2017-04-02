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19:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае ожидаются метели и гололёд

В МЧС рассказали, какие трассы будут особенно опасны 3 апреля.

Источник: РИА "Новости"

ГУ МЧС предупреждает о метелях и гололёде в Пермском крае. По информации Пермского ЦГМС, 3 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, днем местами кратковременный снег. Ветер северо-западный, северный 7−12 м/с, ночью порывы 13−18 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -13°, днем +1,-4°.

На дорогах края будет гололедица.

Наиболее опасными окажутся трассы:

— участок федеральной автодороги М7 «Волга» в Большесосновском, Очерском, Нытвенском и Краснокамском районах,

— трасса «А-153 Нытва-Кудымкар»,

— трасса «Р-242 Пермь-Екатеринбург»,

— трасса «Р-243 Пермь-Киров».

Из-за порывов ветра могут возникнуть обрывы проводов и проблемы с электрообеспечением.

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