В Пермском крае ожидаются метели и гололёд
В МЧС рассказали, какие трассы будут особенно опасны 3 апреля.
В МЧС рассказали, какие трассы будут особенно опасны 3 апреля.
ГУ МЧС предупреждает о метелях и гололёде в Пермском крае. По информации Пермского ЦГМС, 3 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, днем местами кратковременный снег. Ветер
На дорогах края будет гололедица.
Наиболее опасными окажутся трассы:
— участок федеральной автодороги М7 «Волга» в Большесосновском, Очерском, Нытвенском и Краснокамском районах,
— трасса «А-153 Нытва-Кудымкар»,
— трасса «Р-242 Пермь-Екатеринбург»,
— трасса «Р-243 Пермь-Киров».