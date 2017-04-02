В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Ухудшение погодных условий ожидает южноуральцев, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Завтра, 3 апреля, в Ашинском, Катав-Ивановском муниципальных районах и Усть-Катавском городском округе ожидается мокрый снег с дождём, усиление ветра до 19 м/с.

В ведомстве настоятельно рекомендуют всем автовладельцам учитывать погодные условия при поездке в указанные районы и не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.

Отметим, что в Челябинске также ожидается мокрый снег, отдельные порывы ветра могут достигать до 15 м/с, температура воздуха днём +1,+3.