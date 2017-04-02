В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается мокрый снег с дождём, а также усиление ветра до 19 м/с.
Ожидается мокрый снег с дождём, а также усиление ветра до 19 м/с.
Ухудшение погодных условий ожидает южноуральцев, сообщают в
Завтра, 3 апреля, в Ашинском,
В ведомстве настоятельно рекомендуют всем автовладельцам учитывать погодные условия при поездке в указанные районы и не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.
Отметим, что в Челябинске также ожидается мокрый снег, отдельные порывы ветра могут достигать до 15 м/с, температура воздуха днём +1,+3.