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18:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

Ожидается мокрый снег с дождём, а также усиление ветра до 19 м/с.

Источник: Reuters

Ухудшение погодных условий ожидает южноуральцев, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Завтра, 3 апреля, в Ашинском, Катав-Ивановском муниципальных районах и Усть-Катавском городском округе ожидается мокрый снег с дождём, усиление ветра до 19 м/с.

В ведомстве настоятельно рекомендуют всем автовладельцам учитывать погодные условия при поездке в указанные районы и не выезжать без острой необходимости в условиях сильного снегопада, метели, ограниченной видимости и гололёдных явлений.

Отметим, что в Челябинске также ожидается мокрый снег, отдельные порывы ветра могут достигать до 15 м/с, температура воздуха днём +1,+3.

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