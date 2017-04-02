Движение по улице Пестеля в Петербурге полностью прекращено

С начала апреля движение по улице Пестеля будет полностью прекращено до 10 мая. Для автомобильного движения перекроют участки от Моховой улицы до Литейного проспекта и от Литейного до улицы имени Короленко.

Как пояснили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, такое долгое ограничение движения связано с работами по прокладке сети на улице Пестеля. И поэтому, в связи с графиком работ, 8 и 9 апреля уже по всему Литейному проспекту тоже нельзя будет проехать на автомобиле.

Объезжать перекрытые участки в комитете рекомендуют по улицам Жуковского, Маяковского, Кирочной, Шпалерной, Гагаринской и набережной реки Фонтанки.