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19:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Движение по улице Пестеля в Петербурге полностью прекращено

До середины мая здесь будут проводится ремонтные работы.

Источник: РИА "Новости"
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С начала апреля движение по улице Пестеля будет полностью прекращено до 10 мая. Для автомобильного движения перекроют участки от Моховой улицы до Литейного проспекта и от Литейного до улицы имени Короленко.

Как пояснили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, такое долгое ограничение движения связано с работами по прокладке сети на улице Пестеля. И поэтому, в связи с графиком работ, 8 и 9 апреля уже по всему Литейному проспекту тоже нельзя будет проехать на автомобиле.

Объезжать перекрытые участки в комитете рекомендуют по улицам Жуковского, Маяковского, Кирочной, Шпалерной, Гагаринской и набережной реки Фонтанки.

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