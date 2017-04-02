Движение по улице Пестеля в Петербурге полностью прекращено
До середины мая здесь будут проводится ремонтные работы.
До середины мая здесь будут проводится ремонтные работы.
С начала апреля движение по улице Пестеля будет полностью прекращено до 10 мая. Для автомобильного движения перекроют участки от Моховой улицы до Литейного проспекта и от Литейного до улицы имени Короленко.
Как пояснили в
Объезжать перекрытые участки в комитете рекомендуют по улицам Жуковского, Маяковского, Кирочной, Шпалерной, Гагаринской и набережной реки Фонтанки.