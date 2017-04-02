Погода на 3 апреля: На Башкирию обрушится снегопад и шквалистый ветер

Несмотря на то, что начался уже второй весенний месяц, зима не хочет отступать. В понедельник, 3 апреля, в регионе вновь завьюжит метель, а ночью ударит мороз. МЧС по РБ вновь предупреждает: надвигается шторм.

Ночью температура составит 0…-5, местами подморозит до 10 минусовых, а днем уже значительно потеплеет: ожидается +4. Однако это едва ли не единственный положительный момент.

В республике воцарится пасмурная погода, вернутся снегопады, плюс — ветер порывами до 20 м/с. Водителям стоит быть особенно внимательными: на дорогах — гололедица и снежные накаты, а видимость местами составит не более 500 метров.

В Уфе — та же картина. Ночью — слабый минус, немного припорошит снег. А днем воцарится нулевая температура, город утонет в обильных осадках.