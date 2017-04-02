Понедельник встретит Петербург и Ленобласть снегом, дождем и гололедом

В понедельник, 3 апреля, в Петербурге обещают не ниже нуля, но все равно гололед. В Ленобласти ночью будет дот «минуса» до «плюса» и тоже скользкие дороги. Об этом сообщает МЧС.

Согласно прогнозу, в Петербурге завтра временами ожидается небольшой мокрый снег, днем — с дождем. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градусов. Днем будет чуть теплее — +2…+4 градусов.

В Ленобласти ночью также ожидается мокрый снег, а на западе региона еще и небольшой дождь. Днем местами пройдет небольшой дождь, на востоке — с мокрым снегом. Также ночью местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +2 градусов, днем — от +1 до +6 градусов, а местами потеплеет до +8.