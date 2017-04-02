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21:32 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сергей Иванов рассказал, как решить проблему смога в Челябинске

Бороться с выбросами следует с помощью современных технологий.

Сергей Иванов рассказал, как решить проблему смога в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

2 апреля на Медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обратил внимание на проблему грязного атмосферного воздуха в Челябинске.

Открывая встречу с журналистами, Иванов подчеркнул, что Челябинск наравне с Красноярском возглавляет экологический антирейтинг России. Одна из причин сложившегося, по его оценке, кроется в недостаточном внимании к современным технологиям очистки воздуха.

«В Челябинске на каждом предприятии нужно устанавливать датчики, чтобы определить виновных. Когда обвиняют 20 предприятий, должно быть видно, кто именно чудит», — рассказывает Сергей Иванов.

Описывая аналогичную ситуацию в Москве, Иванов затметил, что 98% вредных выбросов в столице приходится на транспорт, а не на промышленные предприятия. Так как вводить запрет на личные автомобили — бессмысленно, нужно развивать экологически чистый общественный транспорт, в частности — на газомоторном топливе, а также электротранспорт.

Напомним, на Медиафорум ОНФ пригласили двух корреспондентов еженедельника «АиФ-Челябинск» — Екатерину Степанюк и Юлию Король, которые стали лауреатами журналистского конкурса «Правда и справедливость». Завтра, 3 апреля, в рамках мероприятия с представителями СМИ со всех регионов страны встретится президент РФ Владимир Путин.

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