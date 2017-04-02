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20:25 (мск), источник: Газета.Ру

В США заявили, что мозг древнего человека эволюционировал из-за фруктов

В США ученые выяснили, что мозг древнего человека эволюционировал благодаря употреблению в пищу фруктов, передает ФБА «Экономика сегодня».

Источник: AP 2017

По словам специалистов, переход от примата к человеку произошел в первую очередь из-за смены рациона питания, в частности за счет включения в него различных видов фруктов. Благодаря им мозг древних приматов увеличился в размерах.

Исследование доказало, что у обезьян и лемуров, питающихся исключительно фруктами, мозг существенно больше в объемах, чем у их собратьев.

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