В США заявили, что мозг древнего человека эволюционировал из-за фруктов

По словам специалистов, переход от примата к человеку произошел в первую очередь из-за смены рациона питания, в частности за счет включения в него различных видов фруктов. Благодаря им мозг древних приматов увеличился в размерах.

Исследование доказало, что у обезьян и лемуров, питающихся исключительно фруктами, мозг существенно больше в объемах, чем у их собратьев.