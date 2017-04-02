В США заявили, что мозг древнего человека эволюционировал из-за фруктов
В США ученые выяснили, что мозг древнего человека эволюционировал благодаря употреблению в пищу фруктов, передает ФБА «Экономика сегодня».
В США ученые выяснили, что мозг древнего человека эволюционировал благодаря употреблению в пищу фруктов, передает ФБА «Экономика сегодня».
По словам специалистов, переход от примата к человеку произошел в первую очередь
Исследование доказало, что у обезьян и лемуров, питающихся исключительно фруктами, мозг существенно больше в объемах, чем у их собратьев.