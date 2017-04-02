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21:21 (мск), источник: m24.ru

Синюю подсветку включили на зданиях в центре Москвы

Здания в центре Москвы осветили синей подсветкой в поддержку людей с аутизмом, сообщает телеканал «Москва 24».

Акция приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Десять лет назад его учредила Генеральная ассамблея ООН. С тех пор ежегодно 2 апреля достопримечательности по всей планете окрашиваются в синий цвет.

В частности, синим подсветили дома на Тверской улице и Новом Арбате. Всего в акции участвовали 25 зданий в центре российской столицы. По замыслу организаторов, это должно привлечь внимание к проблеме, ведь в мире каждый сотый ребенок рождается с таким недугом.

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В Москве подсветили синим дома в поддержку людей с аутизмом
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