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21:36 (мск), источник: m24.ru

Теплая и пасмурная погода пришла в Москву

Теплая и дождливая погода сохранится в Москве на протяжении всей новой недели. Столбики термометров будут колебаться в районе отметки в 10 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на понедельник, 3 апреля, температура составит +4… +6 градусов. Днем воздух прогреется до +6… +8 градусов. Будет идти небольшой дождь, прорывы ветра могут составить до 10 метров в секунду.

Вторник принесет небольшое потепление. Ночью — от +1 до +3, а днем уже до +10 градусов. Также будет пасмурно, скорость ветра — 2−7 метра в секунду. В среду потеплеет на три градуса — до +13. Местами небольшой дождь, порывы ветра — до 10 метров в секунду.

Днем в четверг синоптики обещают до +16. Сохранится дождливая погода, скорость ветра — 3−8 метров в секунду. В пятницу на градус ниже, но в основном без изменений.

В воскресенье, 2 апреля, в Москве было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра скоростью до 15 метров в секунду. Водителям рекомендовали не парковать машины рядом с деревьями, а пешеходам — сторониться рекламных конструкций.

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