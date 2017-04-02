Теплая и пасмурная погода пришла в Москву

В ночь на понедельник, 3 апреля, температура составит +4… +6 градусов. Днем воздух прогреется до +6… +8 градусов. Будет идти небольшой дождь, прорывы ветра могут составить до 10 метров в секунду.

Вторник принесет небольшое потепление. Ночью — от +1 до +3, а днем уже до +10 градусов. Также будет пасмурно, скорость ветра — 2−7 метра в секунду. В среду потеплеет на три градуса — до +13. Местами небольшой дождь, порывы ветра — до 10 метров в секунду.

Днем в четверг синоптики обещают до +16. Сохранится дождливая погода, скорость ветра — 3−8 метров в секунду. В пятницу на градус ниже, но в основном без изменений.