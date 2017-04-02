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22:18 (мск), источник: РИА Новости

Умер режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Советский кинорежиссер Михаил Калик умер в Израиле на 91-м году жизни, сообщает 9 канал.

Источник: РИА Новости

Под его руководством сняты фильмы «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», экранизирована повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики».

После переезда в Израиль по программе репатриации Калик работал над кинокартинами «Трое и одна», «И возвращается ветер…».

Сообщается, что режиссер похоронен 1 апреля в Иерусалиме.

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