Умер режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик

Под его руководством сняты фильмы «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», экранизирована повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики».

После переезда в Израиль по программе репатриации Калик работал над кинокартинами «Трое и одна», «И возвращается ветер…».

Сообщается, что режиссер похоронен 1 апреля в Иерусалиме.