Умер режиссер фильма «До свидания, мальчики» Михаил Калик
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Советский кинорежиссер Михаил Калик умер в Израиле на 91-м году жизни, сообщает 9 канал.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Советский кинорежиссер Михаил Калик умер в Израиле на 91-м году жизни, сообщает 9 канал.
Под его руководством сняты фильмы «Колыбельная», «Человек идет за солнцем», экранизирована повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики».
После переезда в Израиль по программе репатриации Калик работал над кинокартинами «Трое и одна», «И возвращается ветер…».
Сообщается, что режиссер похоронен 1 апреля в Иерусалиме.