Чиновники не рвутся на встречку

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как заявил секретарь Объединения перевозчиков России (ОПР) в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров, в стачке дальнобойщиков принимают участие 80 регионов, с ее начала по разным причинам были задержаны 250 активистов. Премьер Дмитрий Медведев встретился с автоперевозчиками накануне всероссийской забастовки. В итоге тариф в рамках системы «Платон» увеличился не в два раза, а на 25%. Активистам это показалось неубедительным. «С политиками мы не сливаемся, — заявил Сергей Владимиров.— Если кто-то из партий захочет нас поддержать — пусть приходят. Но нам не важно, кто стоит у власти. Важно, что мы будем дубиной, которая будет давать подзатыльники этой власти». Представители власти с забастовщиками в Петербурге не контактировали, уверяет он.

Наиболее острая ситуация с протестами, как и в прошлом году, сложилась в Дагестане. Водители начали с «домашней» забастовки (не выезжали на трассы), а 27 марта организовали автопробег от Манаса до въезда в Махачкалу и обратно. В нем приняли участие от 300 до 600 водителей тягачей.

С протестующими 30 марта, как сообщили в правительстве республики, встречались чиновники из министерства транспорта. Они разъяснили: внесение изменений в федеральное законодательство находится вне их юрисдикции. При этом пообещали снизить в Дагестане транспортный налог, а карточки допуска к международным перевозкам выдавать на пять лет, а не на один год, как сейчас. Критика протестующих после этого продолжилась.

Как заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, «организаторы угрозами заставляли водителей большегрузов присоединиться к акции». В пример он привел свою личную встречу с грузоперевозчиками в Воронеже, недоумевая, «как вести диалог с теми, кому нужен протест ради протеста». К забастовщикам в регионах подошли по-разному. С оренбургскими дальнобойщиками встретился депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сухарев. «Он сам проявил инициативу, поскольку хотел понять: почему мы бастуем», — рассказал «Ъ» координатор ОПР Алексей Губанцов. Депутат обещаний не давал, записал предложения и сказал, что «будет докладывать выше». В Астраханской области фракция справороссов предлагала заксобранию принять обращение к правительству о замораживании повышения платы в системе «Платон», сообщил депутат Госдумы Олег Шеин. В пятницу депутат от «Справедливой России» и глава администрации губернатора Канат Шантемиров встретились с дальнобойщиками, но они продолжат протест.

Читайте также В регионах начались акции протеста дальнобойщиков против «Платона»

В Саратовской области с дальнобойщиками встретился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который пообещал передать требования в Госдуму, администрацию президента и правительство. В Казани на вчерашний митинг против «Платона», который организовало Объединение перевозчиков Казани, из партийцев также пришли только представители КПРФ. Они обещали законодательно запретить «Платон». «Общалась с губернатором — у нас эта проблема остро не стоит, но с главой региона могут пообщаться и сами люди», — заверила «Ъ» депутат Госдумы от Ставропольского края Ольга Казакова («Единая Россия»). В Чите (Забайкальский край) к активистам приехали только заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД края Михаил Ружников и заместитель руководителя администрации Читы по социальным вопросам Александр Глущенко. Они заявили водителям, что акция не санкционирована властями, и предложили выехать за пределы города, чтобы в безлюдном месте выступать со своими требованиями. Дальнобойщики согласились. В Татарстане же полицейские начали составлять протоколы в отношении участников акции 27 марта. В частности, «организация несанкционированной акции» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) вменяется в вину перевозчику Владиславу Абрамову. Всего на обочине трассы М7 под Казанью собралось около 200 грузовиков, движения они не перекрывали.

По мнению политолога Андрея Колядина, власть должна искать «спикеров, которые будут общаться с протестующими, и экономические решения для них».