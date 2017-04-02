Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Американка умерла от лечения куркумой
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Семенович показала мужчинам ноги в откровенном наряде - СМИ
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
В Кремле отказывают Киеву во встрече, Песков называет причину
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9В тени стены
2 апреля, источник: Коммерсантъ-Online

Чиновники не рвутся на встречку

Чиновники и депутаты почти не взаимодействуют в регионах с дальнобойщиками, которые проводят всероссийскую акцию протеста по поводу повышения тарифов системы «Платон». Только в отдельных субъектах РФ в диалог с протестующими вступили единороссы. Эксперт считает, что отсутствие контактов с забастовщиками может превратить протест из экономического в политический.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как заявил секретарь Объединения перевозчиков России (ОПР) в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров, в стачке дальнобойщиков принимают участие 80 регионов, с ее начала по разным причинам были задержаны 250 активистов. Премьер Дмитрий Медведев встретился с автоперевозчиками накануне всероссийской забастовки. В итоге тариф в рамках системы «Платон» увеличился не в два раза, а на 25%. Активистам это показалось неубедительным.

«С политиками мы не сливаемся, — заявил Сергей Владимиров.— Если кто-то из партий захочет нас поддержать — пусть приходят. Но нам не важно, кто стоит у власти. Важно, что мы будем дубиной, которая будет давать подзатыльники этой власти». Представители власти с забастовщиками в Петербурге не контактировали, уверяет он.

Наиболее острая ситуация с протестами, как и в прошлом году, сложилась в Дагестане. Водители начали с «домашней» забастовки (не выезжали на трассы), а 27 марта организовали автопробег от Манаса до въезда в Махачкалу и обратно. В нем приняли участие от 300 до 600 водителей тягачей.

С протестующими 30 марта, как сообщили в правительстве республики, встречались чиновники из министерства транспорта. Они разъяснили: внесение изменений в федеральное законодательство находится вне их юрисдикции. При этом пообещали снизить в Дагестане транспортный налог, а карточки допуска к международным перевозкам выдавать на пять лет, а не на один год, как сейчас. Критика протестующих после этого продолжилась.

Видео
«Платон»: водители смогут следить за каждым рублем

Как заявил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, «организаторы угрозами заставляли водителей большегрузов присоединиться к акции». В пример он привел свою личную встречу с грузоперевозчиками в Воронеже, недоумевая, «как вести диалог с теми, кому нужен протест ради протеста».

К забастовщикам в регионах подошли по-разному. С оренбургскими дальнобойщиками встретился депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сухарев. «Он сам проявил инициативу, поскольку хотел понять: почему мы бастуем», — рассказал «Ъ» координатор ОПР Алексей Губанцов. Депутат обещаний не давал, записал предложения и сказал, что «будет докладывать выше».

В Астраханской области фракция справороссов предлагала заксобранию принять обращение к правительству о замораживании повышения платы в системе «Платон», сообщил депутат Госдумы Олег Шеин. В пятницу депутат от «Справедливой России» и глава администрации губернатора Канат Шантемиров встретились с дальнобойщиками, но они продолжат протест.

Читайте также
В регионах начались акции протеста дальнобойщиков против «Платона»

В Саратовской области с дальнобойщиками встретился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который пообещал передать требования в Госдуму, администрацию президента и правительство. В Казани на вчерашний митинг против «Платона», который организовало Объединение перевозчиков Казани, из партийцев также пришли только представители КПРФ. Они обещали законодательно запретить «Платон».

«Общалась с губернатором — у нас эта проблема остро не стоит, но с главой региона могут пообщаться и сами люди», — заверила «Ъ» депутат Госдумы от Ставропольского края Ольга Казакова («Единая Россия»).

В Чите (Забайкальский край) к активистам приехали только заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД края Михаил Ружников и заместитель руководителя администрации Читы по социальным вопросам Александр Глущенко. Они заявили водителям, что акция не санкционирована властями, и предложили выехать за пределы города, чтобы в безлюдном месте выступать со своими требованиями. Дальнобойщики согласились.

В Татарстане же полицейские начали составлять протоколы в отношении участников акции 27 марта. В частности, «организация несанкционированной акции» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) вменяется в вину перевозчику Владиславу Абрамову. Всего на обочине трассы М7 под Казанью собралось около 200 грузовиков, движения они не перекрывали.

По мнению политолога Андрея Колядина, власть должна искать «спикеров, которые будут общаться с протестующими, и экономические решения для них».

«Приход чиновников к дальнобойщикам мог бы разрядить ситуацию, люди понимают, что проблема решается на уровне федеральной власти, но хотят, чтобы их выслушали и на месте, передали информацию о проблеме наверх. Пока требования водителей чисто экономические, но если диалога не будет, они станут политическими», — ожидает эксперт.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рособрнадзор запретил набор студентов в три государственных вуза
Стали известны предварительные результаты выборов в Армении
Россия ограничит рейсы таджикской авиакомпании в Москву
Вучич вышел в лидеры на президентских выборах в Сербии
Смотритель храма в Пакистане объяснил, почему убил 20 прихожан
Армия Египта ликвидировала одного из основателей ИГ на Синае
Федерер победил Надаля в финале «Мастерса» в Майами
Трамп объяснил, почему не пожал руку Меркель
Спорт
Победный от Дзюбы. Как «Зенит» выиграл в Казани Собрание игроков не изменило ситуацию в «Рубине». Казанцы проиграли дома «Зениту», пропустив голы от Артёма Дзюбы и Мигеля Данни
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Путин разрешил отбирать земли для госнужд у частников
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь