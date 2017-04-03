Автомобилистов ждут сюрпризы на дорогах Владивостока (видео)

На видео, размещенном в социальных сетях, очевидец сообщает и наглядно показывает, как обстоят дела с дорогой от Тысячекоечной больницы (Владивостокской клинической больницы № 2) до улицы Русской.

«Вот такие сюрпризы ожидают нас от начала Тысячекоечной до начала Русской» — сообщает мужчина.

«Сегодня образовалась яма глубиной около полутора метров, если кто-то туда попадет, будет печально» — отмечает он.

По словам очевидца, на одном километре дороги шесть разбитых люков и тепловые сети находятся не в лучшем состоянии.