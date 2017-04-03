Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы

В воскресенье, 2 апреля, в 13.00 на Привокзальной площади Владивостока прошел очередной митинг за отмену системы
Напомним, с 1 первого января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей. Теперь обязательным условием стала установка системы
Но уже со стороны АО «ГЛОНАСС» заключены договора на установку системы экстренного реагирования с 11 компаниями Владивостока, но по факту устанавливать систему пока имеет возможность только одна компания. Примерная стоимость установки системы — 25 тысяч рублей.
В субботу, 1 апреля, состоялась встреча неравнодушных жителей Приморья с властями в администрации края. По словам участников встречи, ответом властей они не были удовлетворены.
На привокзальной площади Владивостока со словами «Мораторий», «Мы против ЭРА-ГЛОНАСС» участники высказали своё мнение по поводу обязательной установки данной системы.
«Все должны понимать, что установив эту кнопку, мы просто “дарим” деньги тем людям, поставив совершенно ненужный прибор в свои автомобили. И вот сейчас перед митингом мне показывали аналог этой кнопки, которая продается, наверно, китайского производства, но здесь он продается в рознице. Совершенно один в один. В розницу он стоит 11 тысяч рублей.
По окончанию митинга участники составили резолюцию, где отметили, что они собираются уведомить власть о единогласном решении участников митинга ввести мораторий на введение системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые автомобили б/у, пересекающие границу РФ до 2020 года. До того года, когда на все автомобили будет установлена системы быстрого реагирования. Также отменить установку «ЭРА-ГЛОНАСС» на бывшие в употреблении автомобили.