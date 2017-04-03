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03:09 (мск), источник: Вести Приморье

Период циклонов начинается в Приморье

6 апреля в Приморье начнется период неустойчивой погоды. Предполагается, что холодный фронт 6 апреля подойдет к северным районам Приморья замедлит скорость и остановится.

На севере края резко увеличится облачность, начнутся осадки различной интенсивности и похолодает днем до +4 °С +9 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду.

На юге края сохранится теплая погода. Температура днем +13 °С +19 °С, местами пройдут кратковременные дожди. На побережье будет прохладно +4 °С +8 °С, местами туман.

7 апреля будет неустойчивая погода. Похолодает на всей территории края.

8 апреля в Приморском крае возможно резкое ухудшение погоды! Возможно, после 6 апреля произойдет изменение циркуляции атмосферы на Дальнем Востоке. Циклонов станет больше и будут они мощнее. В связи с этим в Приморье появилась угроза поднятия рек до опасного уровня во время весеннего паводка.

Есть угроза зарождения мощного циклона в Китае. Траектория опасного циклона зависит от мощности и расположения антициклона. Есть большая вероятность, что антициклон сдвинет направление циклона на север. Много факторов будут влиять на усиление и изменение траектории циклона, поэтому следите за новостями на сайте.

В случае подтверждения движения циклона на Приморский край будет объявлено штормовое предупреждение!

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