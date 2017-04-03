Ледоход на реках Приморья начался раньше обычного
Процесс вскрытия рек ото льда начался в Приморье на 10 дней раньше средних многолетних наблюдений.
Процесс вскрытия рек ото льда начался в Приморье на 10 дней раньше средних многолетних наблюдений.
Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, сейчас в Приморье наблюдается интенсивный процесс таяния и вскрытия рек.
«Реки западных, южных и отдельные участки водоемов центральных районов уже вскрылись ото льда. На остальных реках края продолжается увеличение промоин в ледяном покрове, закраин, отмечаются переливы воды на льду», — уточнили в ведомстве.
На реках восточных, южных, центральных районов края отмечается незначительный приток талых вод.
«Наиболее интенсивная весенняя прибыль воды идет на реках западных районов края», — уточнили в департаменте.
Специалисты отметили, что в Михайловском районе на реке Илистая замечен маломощный затор льда, не представляющий угрозы для окрестных территорий.
В департаменте подчеркнули, что в ближайшие трое суток на реках края продолжится вскрытие ледового покрова, а также незначительный приток талых вод.
Несмотря на раннее таяние снега и льда, паводковая обстановка на территории региона в норме, все реки находятся в берегах.
Для предотвращения ледовых заторов, которые могут привести к разрушениям транспортной инфраструктуры, на ряде приморских рек спасатели производят подрывы льда.
«Саперы Приморской краевой
Всего в Приморье 11 ледовоопасных мест, то есть таких, где ледовые заторы могут угрожать подтоплением населенных пунктов.
В рамках подготовки к паводкоопасному периоду в крае отремонтированы и построены новые гидротехнические сооружения, расчищены русла рек, выполнены берегоукрепительные работы. Численность группировки для проведения