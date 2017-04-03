Ледоход на реках Приморья начался раньше обычного

Как сообщили в краевом департаменте гражданской защиты, сейчас в Приморье наблюдается интенсивный процесс таяния и вскрытия рек.

«Реки западных, южных и отдельные участки водоемов центральных районов уже вскрылись ото льда. На остальных реках края продолжается увеличение промоин в ледяном покрове, закраин, отмечаются переливы воды на льду», — уточнили в ведомстве.

На реках восточных, южных, центральных районов края отмечается незначительный приток талых вод.

«Наиболее интенсивная весенняя прибыль воды идет на реках западных районов края», — уточнили в департаменте.

Специалисты отметили, что в Михайловском районе на реке Илистая замечен маломощный затор льда, не представляющий угрозы для окрестных территорий.

В департаменте подчеркнули, что в ближайшие трое суток на реках края продолжится вскрытие ледового покрова, а также незначительный приток талых вод.

Несмотря на раннее таяние снега и льда, паводковая обстановка на территории региона в норме, все реки находятся в берегах.

Для предотвращения ледовых заторов, которые могут привести к разрушениям транспортной инфраструктуры, на ряде приморских рек спасатели производят подрывы льда.

«Саперы Приморской краевой поисково-спасательной службы уже провели взрывы в Яковлевском районе. Сейчас ведутся работы на реке Большая Уссурка в Красноармейском районе», — сообщили в департаменте.

Всего в Приморье 11 ледовоопасных мест, то есть таких, где ледовые заторы могут угрожать подтоплением населенных пунктов.