Десять красавиц вышли в финальную часть конкурса «Мисс Приморье 2017»
Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.
Отборочный тур главного краевого конкурса красоты «Мисс Приморье» прошел во Владивостоке в минувшее воскресенье.
Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.
Отборочный тур главного краевого конкурса красоты «Мисс Приморье» прошел во Владивостоке в минувшее воскресенье.
Для дальнейшего участия жюри отобрало только десять девушек. Фотокорр. ИА PrimaMedia поприсутствовал на отборе и увидел, чем же конкурсантки поразили комиссию.
Участвовать в конкурсе могут все желающие девушки от 15 до 24 лет, проживающие на территории Приморского края. Отборочный тур состоял из трех заданий. Сначала надо было составить короткий рассказ о себе, это называлось «Знакомство». Второй конкурс — пластический. Необходимо был подвигаться под музыку быструю или медленную. Третий — дефиле в купальниках.
По итогу всех трех туров в финал конкурса вышло 10 девушек:
№ 1 — Настя Алешина, Владивосток (19 лет);.
№ 6 — Елена Видмер, Владивосток (19 лет);.
№ 24 — Виктория Мельник, Владивосток (22 года);.
№ 30 — Марина Орешкина, Владивосток (23 года);.
№ 31 — Екатерина Пашкевич, Владивосток (18 лет);.
№ 37 — Кристина Сазонкина, Владивосток (22 года);.
№ 45 — Алиса Судакова, Владивосток (15 лет);.
№ 52 — Александра Шкилева, Владивосток (19 лет);.
№ 53 — Лада Юн, Находка (17 лет);.
№ 57 — Екатерина Мишарева, Владивосток (20 лет).