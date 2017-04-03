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05:04 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Десять красавиц вышли в финальную часть конкурса «Мисс Приморье 2017»

Владивосток, 3 апреля, PrimaMedia.

Отборочный тур главного краевого конкурса красоты «Мисс Приморье» прошел во Владивостоке в минувшее воскресенье.

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Для дальнейшего участия жюри отобрало только десять девушек. Фотокорр. ИА PrimaMedia поприсутствовал на отборе и увидел, чем же конкурсантки поразили комиссию.

Участвовать в конкурсе могут все желающие девушки от 15 до 24 лет, проживающие на территории Приморского края. Отборочный тур состоял из трех заданий. Сначала надо было составить короткий рассказ о себе, это называлось «Знакомство». Второй конкурс — пластический. Необходимо был подвигаться под музыку быструю или медленную. Третий — дефиле в купальниках.

По итогу всех трех туров в финал конкурса вышло 10 девушек:

№ 1 — Настя Алешина, Владивосток (19 лет);.

№ 6 — Елена Видмер, Владивосток (19 лет);.

№ 24 — Виктория Мельник, Владивосток (22 года);.

№ 30 — Марина Орешкина, Владивосток (23 года);.

№ 31 — Екатерина Пашкевич, Владивосток (18 лет);.

№ 37 — Кристина Сазонкина, Владивосток (22 года);.

№ 45 — Алиса Судакова, Владивосток (15 лет);.

№ 52 — Александра Шкилева, Владивосток (19 лет);.

№ 53 — Лада Юн, Находка (17 лет);.

№ 57 — Екатерина Мишарева, Владивосток (20 лет).

Комментарии
1
Марат
староваты тетки
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