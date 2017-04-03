Новосибирские спасатели назвали дату начала подрывов льда на реках

Большую работу проводят и в районах. Так, с населенных пунктов области вывезли миллионы кубометров снега. Только с территории областного центра — втрое больше, чем в прошлом году. Во избежание заторов, на малых реках области уже провели распиловку льда. Впереди — авиаразведка и самые Громкие противопаводковые мероприятия — взрывные работы.

Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области: «С пятого по 9 апреля мы планируем проведение превентивных ледовзырывных работ. Пять участков у нас сопределены и по всем им мы будем работать. Это 2 участка на реке Карасук, 1 на реке Бакса, на Реке Бердь и Иня также по одному участку». .