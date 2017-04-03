Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов»
Две трети случаев рака объяснили невезением
Советник Путина рассказал о главном выводе из акций протеста в РФ
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Владельцев квартир принудят к капитальному ремонту
В США "остроумно подшутили" над Лавровым
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
"Я боюсь": 18-летнюю Адаменко избил 55-летний муж-олигарх
Кремль отказал Киеву во встрече и назвал причину
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
9Индуистский Новый год
9В мире зацвела сакура
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
08:40 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские спасатели назвали дату начала подрывов льда на реках

Мусор, старые шины, бутылки — всё, что захламляет коллекторы на малых реках Новосибирска, должно быть убрано. Это одно из важных условий прохождения паводка. Сегодня расчистку ключевых элементов коллекторов проведут специалисты Гормоста и муниципальной аварийно-спасательной службы.

Большую работу проводят и в районах. Так, с населенных пунктов области вывезли миллионы кубометров снега. Только с территории областного центра — втрое больше, чем в прошлом году. Во избежание заторов, на малых реках области уже провели распиловку льда. Впереди — авиаразведка и самые Громкие противопаводковые мероприятия — взрывные работы.

Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области: «С пятого по 9 апреля мы планируем проведение превентивных ледовзырывных работ. Пять участков у нас сопределены и по всем им мы будем работать. Это 2 участка на реке Карасук, 1 на реке Бакса, на Реке Бердь и Иня также по одному участку». .

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тысячи людей без света, поваленные деревья, сорванные крыши: в области бушует ураган
ЦИК Армении: в парламент страны проходят четыре партии
В Мосуле ИГ выставило против армии Ирака отряды женщин-снайперов
СМИ: Китай предлагает США политику невмешательства и инвестиции
Абэ намерен решительно двигаться к мирному договору с Россией
СМИ: не во всех регионах власти идут на диалог с дальнобойщиками
Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину
Трамп объяснил, почему не пожал руку Меркель
Спорт
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче чемпионата России Два матча в Москве и Ростове-на-Дону завершат в понедельник программу 21-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Стоит ли покупать китайские шины (а также дорогой «премиум»): тест 195/65 R15 Немецкий автоклуб ADAC не просто протестировал 16 комплектов летних покрышек 195/65 R15, а сравнил шины самых разных классов — от дешевых «китайцев» до европейского «премиума». И результаты оказались, мягко говоря, неожиданными
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер Вспоминаем полюбившиеся сериалы эпохи расцвета мыльных опер и рассказываем, где теперь прославившиеся благодаря им красавцы актеры
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Лиловый, синий, голубой: редакция примерила безумные оттенки помады (фото) Всем своим видом редакторы «Леди Mail.Ru» как бы намекают: у вас вся спина белая. С 1 апреля!
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь