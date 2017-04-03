Красноярцев ожидает прохладная и пасмурная неделя

Наступившая неделя в Красноярске ожидается прохладной и пасмурной. Прогноз погоды представлен порталом Gismeteo.ru.

В понедельник, 3 апреля, столбик термометра остановится на нулевой отметке. Ночью похолодает до -7°C. Малооблачно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 3 м/с.

Во вторник днем на улице потеплеет до +3°C, однако ночью температура опустится до -8°C. Метеорологи также прогнозируют сухую погоду и малую облачность. Скорость ветра не превысит 5 м/с.

В среду температура воздуха составит −1…+1°C, при этом ожидается небольшой снег. Ночью похолодает до -6°C. Ветер резко усилится — отдельные порывы могут достигать 11 м/с. Такая же погода прогнозируется и в четверг.

В пятницу на улице потеплеет до +4°C. Небо затянет тучами и пройдет небольшой дождь. Ветер стихнет до 7 м/с.

Выходные в Красноярске ожидаются относительно теплыми — температура поднимется до +7°C. Ожидаются осадки. Скорость ветра — 4… 7 м/с.

По прогнозам метеорологов, весеннее тепло вернется в Красноярск ближе к концу следующей недели. В середине апреля воздух прогреется до +21°C.