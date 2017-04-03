60 новосибирских спасателей отправились в командировку на Алтай

Перед выездом — спасателям еще раз напомнили — как оказывать первую помощь пострадавшим, вытаскивать людей из воды. С собой они везут спасательную технику — 8 лодок, 12 машин и один квадрокоптер. Он даст возможность наблюдать за паводком с высоты. Машины и лодки тщательно проверили и подготовили. В общей сложности в командировку отправились 60 человек из сибирского спасательного центра, что в Коченевском районе. Спасателей распределят в бригады по 20 человек. Работать в алтайском крае они будут в трех населенных пунктах, где по прогнозам гидрологов возможен наибольший подъем воды во время весеннего половодья.

Андрей Ишелев, заместитель начальника Сибирского спасательного центра МЧС России: «Задачи по каждому населенному пункту уточнены, это отсыпка и укрепление дамб, это очистка русел рек, от деревьев, от веток, для пропуска паводковых вод, это оказание помощи населению в доставке продовольствия, медикаментов, в возможно затопленные территории, эвакуация техники, животных из зоны затопления».