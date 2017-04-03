Клещи-2017: куда обращаться при укусе в Новосибирске

По словам директора МП «Новосибирская аптечная сеть» Владимира Машанова, причина в том, что в 2016 году изменились правила оптовой закупки лекарственных препаратов, и сеть должна приспосабливаться к новым условиям. Владимир Александрович считает, что исправление ситуации — это вопрос времени.

Новосибирцам волноваться по поводу дефицита пока не стоит. Это грозит только тем, что они самостоятельно не смогут приобрести вакцину и «подстраховаться» в домашних условиях. К тому же, на прививочную кампанию в этом году бюджетом выделено 140 миллионов рублей, и закуплены все необходимые препараты. План вакцинации на 2017 год — 236,5 тысяч человек.

Этой весной опасность проснулась раньше обычного: первой жертвой клеща стал житель Куйбышевского района — 21 марта 2017 года мужчину укусил кровопийца. Это случилось на приусадебном участке. Причина такого пробуждения — стремительная весенняя оттепель. В прошлом году такие же обращения начались только 30 марта. Кстати, по данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в 2016 году самое большое количество пострадавших от клещей было на дачных участках (более 1,5 тысяч человек). А поэтому владельцам загородных домиков и администрациям дачных поселков к лету стоит готовить не только лопаты и тяпки, но и заказать обработку территории от этих опасных членистоногих хищников.

По мнению главного инфекциониста Новосибирской области и главного врача ГБУЗ НСО «Городская клиническая инфекционная больница № 1» Ларисы Поздняковой, лучшая и, пожалуй, единственная профилактика клещевого энцефалита — своевременная вакцинация. Как говорится, сани нужно готовить летом, а организм к клещевому сезону — осенью. Если вы по-настоящему хотите подстраховаться от опасных заболеваний, первые два укола необходимо поставить уже в сентябре-ноябре с интервалом в один месяц. Следующая прививка — весной. Стойкости к заболеваниям после такой подготовки хватает от трех до пяти лет — зависит от крепости иммунитета каждого конкретного человека. После этого надо пройти ревакцинацию. Но, прежде чем вводить себе вакцину повторно, стоит убедиться, что организму это действительно нужно. А именно, провести исследование крови на количество сформировавшихся антител к болезни. К сожалению, такой анализ не входит в полис ОМС, и сдавать его придется уже за свои средства.

Кстати, вакцинацию и сейчас сделать еще не поздно: к началу лета можно успеть поставить две прививки. Но в этом случае шансов не заболеть гораздо меньше, так как полный курс завершится только осенью после введения финальной дозы препарата.

Вакцинировались? Теперь нужно застраховаться, ведь поставленные прививки не защитят от самих укусов. Всегда есть шанс «поймать» клеща на собственной даче или в ближайшем лесочке, куда летом массово отправляются «на шашлыки» жители Новосибирска.

С прошлого года в муниципальных аптеках появилось страховочное ноу-хау — пластиковые карточки стоимостью 300 рублей. Купил такую, и целый год застрахован от укуса клеща. А с этого сезона она становится еще и дисконтной: на весь срок действия владелец может пользоваться скидкой 5% на все медицинские препараты в муниципальных аптеках.

Можно приобрести страховые полисы и в разных медицинских организациях. Примерная цена — от 250 и больше рублей за человека. Страховая сумма — порядка 300−400 тысяч рублей. Есть даже возможность дистанционного оформления такого документа с доставкой на дом. А если предстоит долгое путешествие в дальние уголки страны или даже просто в соседний город, обязательно нужно уточнить, на какой территории России действует полис.

Но ни вакцинация, ни страховка не обезопасят от собственно заползания опасного мелкого хищника на кожу. Тут спасение человека — дело его собственных рук: соответствующая форма одежды и репелленты. Благо, последние выпускают сейчас в сибирском варианте защиты «3 в 1»: от мошки, комаров и клещей одновременно. Ну, а то, что штаны в носки нужно заправлять и волосы головным убором прикрывать во время лесных путешествий, любой ребенок знает. После каждой такой прогулки обязателен полный осмотр на предмет укусов.

Если все-таки случилось страшное, и клещ найден на месте преступления, не стоит паниковать. Главное, как советует главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, перекрыть доступ кислорода: например, капнуть на агрессора любое масло, подойдет даже машинное. Обезвреженного разносчика заразы можно удалить самому, но лучше обратиться к медицинскому работнику. Тут-то и пригодится страховой полис: укол иммуноглобулина и анализ клеща на наличие заболеваний сделают бесплатно. Кстати, при оформлении страховки стоит обратить внимание на список медицинских услуг, гарантируемо предоставляемых страховой организацией в случае укуса. Он варьируется в каждой компании.

Список адресов экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита для детей на территории Новосибирска

Дзержинский район

— ГБУЗ НСО «ГП № 17», детское п/о (ул. Доватора, 13/1), процедурный кабинет, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 261−43−01; 261−00−60;.

— ГБУЗ НСО «ДГКБ № 6», 1-ое п/о (ул. Трикотажная, 52), кабинет № 8, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 279−85−71, 279−07−05;.

— ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3», (ул. Охотская, 81), приемный покой, часы работы: в рабочие дни с 19.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно, тел. 203−63−11, 203−79−73.

Железнодорожный район

ГБУЗ НСО «ГП № 20»:

— 1-ое педиатрическое отделение (ул. Щетинкина, 54), кабинет № 14, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 222−48−20;.

— 2-ое педиатрическое отделение (ул. 1905 года, 19), кабинет № 226, в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 220−29−90;.

— ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», Красный проспект, 3, приемный покой, часы работы — круглосуточно, тел. 223−06−67.

Заельцовский район

— ГБУЗ НСО «ДГП № 1» (ул. Красный пр., 220), кабинет 211, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 216−47−42, 228−71−90;.

— ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3», (ул. Охотская, 81), приемный покой, в рабочие дни с 19.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно, тел. 203−63−11, 203−79−73.

Калининский район

— ГБУЗ НСО «ДГП № 3» (ул. Учительская, 15) кабинет № 10, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 265−05−55;.

— ГБУЗ НСО «ГБ № 4» (пос. Пашино, ул. Новоуральская, 27/1), кабинет № 2, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел.272−52−22, 274−71−58;.

— ГБУЗ НСО «ГП № 29» (ул. Рассветная, 5/1), кабинет № 229, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 274−01−81;.

— ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3» (ул. Охотская, 81), приемный покой, в рабочие дни с 19.00 до 09.00, в выходные и праздничные дни — круглосуточно, тел. 203−63−11, 203−79−73.

Кировский район

ГБУЗ НСО «ДГКБ № 1»:

— (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36), кабинет № 8, в часы работы травмпункта, с 08.00 до 20.00, тел. 314−65−62; 314−45−87;.

— ул. Вертковкая, 3, корпус «Мать и дитя», приемный покой, с 20.00 до 08.00, тел. 314−67−70;.

— ГБУЗ НСО «ГКП № 13», (ул. Герцена, 11), педиатрическое отделение, кабинет № 214, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, тел.317−29−40;.

— ГБУЗ НСО «ГП № 22», ул. Зорге, 47а, педиатрическое отделение, кабинет № 230, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, тел. 342−26−77, 342−20−00.

Ленинский район

— ГБУЗ НСО «ГП № 18» — (ул. Широкая, 113), 2-ое педиатрическое отделение, кабинет № 221, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел.341−86−21;.

— ГБУЗ НСО «ГП № 24», (ул. Станиславского, 52), педиатрическое отделение, кабинет № 117, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 343−04−00, 343−02−22;.

— ГБУЗ НСО «ГП № 28», (ул. Связистов, 157), педиатрическое отделение, кабинет № 208, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 308−23−13, 356−20−19;.

— ГБУЗ НСО «ДГКБ № 4 им. В. С. Гераськова», ул. Р. Корсакова, 3, 2-ое п/о, часы работы: с 08.00 до 20.00, выходные дни с 09.00 до 14.00, кабинет 21, тел. 351−17−20.

Октябрьский район

— ГБУЗ НСО «ГКП № 15» (ул. Б. Богаткова, 222), кабинет № 305, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 267−13−10;.

— ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», ул. Красный проспект, 3, круглосуточно, приемный покой, тел. 223−06−67.

Первомайский район

ГБУЗ НСО «ГКБ № 19».

— ул. Шукшина, 3, каб. № 120, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 338−96−75, 338−78−37;.

— ул. Героев Революции, 12/1, кабинет № 15, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 337−08−13, 338−25−22.

Советский район

— ГБУЗ НСО «КДП № 2», Морской проспект, 25/1, кабинет № 214, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 330−96−66;.

ГБУЗ НСО «ГП № 14»:

— ул. Демакова, 2, детское отделение, каб. № 203, часы работы в рабочие дни: с 8.00 до 19.00, тел. 332−06−38,тел. 332−07−51;.

— ул. Экваторная, 10, амбулатория, кабинет № 111, часы работы в рабочие дни: с 8.00 до 19.00, тел. 333−40−14;.

ГБУЗ НСО «ГБ № 3».

— ул. Гидромонтажная, 52, детская поликлиника, кабинет № 1, часы работы в рабочие дни: с 8.00 до 20.00, тел. 345−04−36;.

— ул. Мухачева, 5/4, травмпункт, в рабочие дни с 20.00 до 8.00, в выходные дни — круглосуточно, тел. 345−11−43.

Центральный район

ГАУЗ НСО «ГКП № 1».

— ул. Оржоникиндзе, 30 кабинет № 1, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 328−15−71;.

— 2-ое педиатрическое отделение, ул. Фрунзе, 57а, кабинет 21, часы работы: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, выходные с 9.00 до 15.00, тел. 211−41−11;.

— ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», ул. Красный проспект, 3, приемный покой, часы работы — круглосуточно, тел. 223−06−67.

Медицинские организации экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита в Новосибирске для взрослых.

Дзержинский район

ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», пр. Дзержинского, 44, травмпункт, часы работы: круглосуточно, тел. 279−22−11.

Калининский район

— ГБУЗ НСО «ГБ № 4», ул. Новоуральская, 27/1, хирургическое отделение, часы работы — круглосуточно, тел. 2−72−58−23;.

— ГБУЗ НСО «ГП № 29», ул. Рассветная, 1, кабинет № 220, часы работы: с 8.00 до 14.00, кроме выходных дней, тел. 274−02−61;.

— ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», ул. А. Невского, 9, травматологический пункт, круглосуточно, тел. 276−74−08.

Ленинский район

— ГБУЗ НСО «ГП № 26», 2-ой пер. Пархоменко, 7, каб. 10, круглосуточно, тел. 351−62−34.

Октябрьский район

— ГБУЗ НСО «ГП № 2», ул. Московская, 89, кабинет № 109, часы работы: с 16.00 до 19.00, кабинет № 304, часы работы: с 8.00 до 16.00, тел. 266−41−16, 266−63−42;.

Первомайский район

ГБУЗ НСО «ГКБ № 19».

— ул. Шукшина, 3, 1 этаж кабинет № 110, часы работы: в рабочие дни: с 10.00 до 20.00, суббота, воскресенье — с 9.00 до 15.00, тел. 338−90−62, 338−71−06, 338−90−79;.

— ул. Героев революции, 5, каб. 124, круглосуточно, тел. 337−11−03;.

— ГБУЗ НСО «РД № 7», ул. Героев революции, 4, пункт забора крови, круглосуточно, тел. 337−02−12.

Центральный район

— ГАУЗ НСО «ГКП № 1», ул. Серебренниковская, 42, отделение травматологии и хирургии, кабинеты № 122, 124, часы работы: круглосуточно, тел. 223−33−96;.

— ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1», ул. С. Шамшиных, 40, 4 корпус, отделение платных услуг, часы работы: круглосуточно, тел. 218−17−62.

ФАКТ Максимальное количество укушенных в 2016 году зарегистрировано в Новосибирском районе (14,5%). Больше всего заболевших — в Венгеровском районе Новосибирской области.