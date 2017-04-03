Памятник Евгению Евтушенко может появиться в Иркутской области

В регионах России, в которых бывал Евгений Евтушенко и которым он посвятил свое творчество, в память о нем готовят выставки в музеях и покажут фильм-интервью.

На малой родине поэта — в Иркутской области — выпустят книгу о его жизни и установят памятник. Монумент может появиться в родном городе Евтушенко — Зима либо в областном центре, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Кроме того, в регионе будет издана третья книга из серии «По ступеням лет. Хроника жизни и творчества Евгения Евтушенко». Ее авторы из Иркутска и Хакасии практически по дням расскажут о жизни поэта.

«Мы поставили перед собой масштабную задачу: отследить по годам, месяцам, дням и даже иногда по часам события жизни Евтушенко. Уже подготовленная книга заканчивается 1970 годом, впереди еще 47 лет, которые нам предстоит описать», — рассказал журналистам один из авторов книги, иркутский журналист и краевед Виталий Комин.

Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

«Присвоить одной из библиотек города имя поэта Евгения Евтушенко предложил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Предложение предварительно уже поддержали члены городской комиссии по топонимике, на ближайшем ее заседании будет принято решение, какую именно библиотеку назовут в честь великого поэта», — рассказали в пресс-службе администрации города.

Мэр Иркутска выразил соболезнования родственникам и близким скончавшегося поэта, отметив, что Евтушенко «принадлежал к плеяде ярких и неординарных людей».

«Произведения Евтушенко по праву заняли особое место в истории отечественной литературы, заслужили признание далеко за пределами нашей страны. Почитателями его пронзительных стихов стали миллионы людей», — заявил Бердников.

На своей странице в соцсети Facebook мэр города Братска Сергей Серебренников напомнил, что поэт много раз бывал в Братске.

«Поэмой “Братская ГЭС” он прославил тех, кто строил промышленную столицу Сибири. Город в тайге появился всего лишь за несколько десятилетий. Стихи Евтушенко — это памятник людям, которые выполняли тяжелую работу и ничего героического в этом не находили», — отметил Серебренников.