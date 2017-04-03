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05:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Мединский пообещал курировать фестиваль V-ROX во Владивостоке

Основатель фестиваля V-ROX Илья Лагутенко встретился с министром культуры Владимиром Мединским и договорился о поддержке музкального контеста, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Лидер «Мумий Тролля» уже не раз заявлял о том, что для развития V-ROX необходима большая и всесторонняя работа. В том числе — со стороны государства.

Музыкант и министр культуры обсудили пути будущего развития фестиваля, дальнейшей его интеграции не только в городскую среду свободного порта Владивосток, но и возможных взаимных усилий по продвижению молодой российской сцены в Японии, Китае и других странах Восточной Азии.

Отметим, что владивостокские группы начинают продвижение в Азию самостоятельно. Так, осенью прошлого года группа Starcardigan совершила три турнэ по Китаю и стала первой российской группой, выступившей на крупнейшем фестивале Китая MIDI Festival.

Прием заявок на V-ROX 2017 закрыт: желающие выступить группы отправляли заявки до 1 апреля. Юбилейный, пятый по счету фестиваль, пройдет во Владивостоке с 4 по 6 августа.

Василий Кучин.

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