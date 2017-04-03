Мединский пообещал курировать фестиваль V-ROX во Владивостоке
Основатель фестиваля
Основатель фестиваля
Лидер «Мумий Тролля» уже не раз заявлял о том, что для развития
Музыкант и министр культуры обсудили пути будущего развития фестиваля, дальнейшей его интеграции не только в городскую среду свободного порта Владивосток, но и возможных взаимных усилий по продвижению молодой российской сцены в Японии, Китае и других странах Восточной Азии.
Отметим, что владивостокские группы начинают продвижение в Азию самостоятельно. Так, осенью прошлого года группа Starcardigan совершила три турнэ по Китаю и стала первой российской группой, выступившей на крупнейшем фестивале Китая MIDI Festival.
Прием заявок на
Василий Кучин.