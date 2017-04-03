Юбилей города жители Комсомольска будут праздновать три дня подряд

Праздновать 85-летие Комсомольска начнут 10 июня. Мероприятия продлятся до 12 июня и пройдут сразу на нескольких площадках. Основной из них станет набережная Амура.

«К своему дню рождения город качественно преобразится. Особое внимание будет уделено главной набережной Комсомольска-на-Амуре. Там пройдут основные юбилейные торжества. Сейчас же идет рабочий процесс по уточнению деталей, планов. Хочется, чтобы праздник для жителей и гостей города прошел в теплой и радостной атмосфере», — рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам комплексного развития Комсомольска Дмитрий Волков.

В дни празднования над Амуром пролетят боевые машины марки «Су». Сейчас с представителями Минобороны ведутся переговоры по этому поводу. Комсомольчан также ждут выступления творческих коллективов региона. В планах — приезд звезды российской эстрады. Имя артиста пока держат в секрете.

Напомним, в Комсомольске также будут организованы шествие и фейерверк. Для горожан устроят водное шоу, «Парад колясок» и выступления авиамоделистов.